«Неформат» встречи с губернатором

Поучаствовать в необычном пресс-туре пригласили редакторов СМИ Брестчины в майские дни, овеянные светом Великой Победы. Журналисты посетили мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина», расположенный в Ивацевичском районе на клочке земли, окруженном болотами и канавами. Это островок в лесной гуще, на который, как и в былые годы, ведет одна единственная кладка. Началась экскурсия с возложения цветов у памятного знака на въезде в урочище.

Сам комплекс включает в себя две землянки и четыре домика – штаб партизанского соединения, редакцию газеты «Заря», обком комсомола, санчасть, «лесную школу». С помощью экскурсоводов посетители мемориального комплекса словно возвращаются в военное прошлое, осязаемо ощущая атмосферу семейного партизанского лагеря.

Здесь же, на территории мемориального комплекса прошла встреча журналистов с председателем облисполкома Юрием Шулейко. Разместившись вокруг горящего костра, руководитель области и представители СМИ вели разговор об актуалиях современности.