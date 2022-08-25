Неиспользуемое госимущество в Лунинецком районе, которое предлагается для продажи или сдачи в аренду

Объекты, предлагаемые для продажи:

учебное здание (Брестская область, Лунинецкий район, Чучевичский сельсовет, аг. Большие Чучевичи, ул. Школьная, 20А);

здание детского сада (Брестская область, Лунинецкий район, Лунинский сельсовет, аг. Лунин, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 31В);

учебное здание и здание бассейна (Брестская область, Лунинецкий район, Лунинский сельсовет, д. Дубовка, ул. Советская, 50);

здание котельной (Брестская область, Лунинецкий район, Редигеровский сельсовет, д. Черебасово, ул. 17 Сентября, 7/1);

здание учебное с плавательным бассейном (Брестская обл., Лунинецкий р-н, Лунинский с/с, д. Дубовка, ул. Советская, д. 50, 50А).

Объекты, предлагаемые для сдачи в аренду:

здание специализированное автомобильного транспорта (Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Красная, 166);

складское помещение (Брест-ская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Красная, 166/ 1 – 1);

здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Красная, 166/ 1);

здание специализированное иного назначения (Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Гагарина, д. 3).

Больше информации можно узнать по тел. 8-(01647)-3-47-97, а также на сайте au.nca.by.