Нельзя замалчивать проблемы предательства и коллаборации в годы войны, боясь обидеть соседей

Мы должны честно рассказывать о событиях на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, не боясь обидеть соседей. Об этом в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, сообщает БЕЛТА.

«Глупо замалчивать даже на уровне учебников проблемы предательства, коллаборации, а также использование этих символов как знаков беды в процессе 1941-1945 годов. Потому что бригада СС «Беларусь» формировалась уже за периметром страны из тех, кто смог убежать. И мы должны смело и честно рассказывать историю символики. Я задаю вопрос, когда рецензирую учебники: почему здесь нету информации о преступлениях коллаборационистов украинских, литовских, латышских, польских, своих белорусских. Ведь жечь белорусские деревни Армия Крайова начала с конца 1943 года, когда подписала договор на нашей территории с СС. Когда их начали вооружать немцы и целые территории Западной Беларуси были отданы под контроль и на откуп «аковцев», — сказал Игорь Марзалюк.

Он добавил, что с конца 1943 года в целях укрепления «польскости» уничтожались белорусские православные деревни, сжигались белорусские церкви, потому что они поддерживали белорусских партизан. «Про это есть докладные комбригов этих партизанских соединений на имя Пономаренко и Сталина с грифом «секретно». Сейчас эти документы рассекречены. Первым лицам не врали. А там идет перечень уничтоженных на Новогрудчине деревень, информация о том, как создаются отряды самообороны, это 43-44 годы. И мы об этом не писали. Мы боялись обидеть соседей», — отметил Игорь Марзалюк.

Эксперт подчеркнул, что эти вещи нужно четко показывать. «Когда человек будет знать, что все песни Натальи Арсеньевой и все гимны — это маршевые песни, которые она писала на заказ для 13-го белорусского батальона СД, для других коллаборационистских формирований, когда будут знать, что эти тексты пели белорусские националисты СС, Белорусская краевая оборона, они, наверное, по-другому будут это воспринимать. Если они будут знать, что это были не невинные детские организации, а люди, которые принимали участие в карательных операциях. Поэтому эти вещи мы должны четко показывать», — сказал Игорь Марзалюк.

Он также отметил, что в его адрес звучат обвинения в популяризации коллаборационистов. «Но это оксюморон. Мы должны честно рассказать, что было на нашей территории в 41-43 годах. И вряд ли белорусский мальчишка будет считать Романа Шухевича героем, если он будет знать, что весь 1942 год замкомандира 201-го украинского батальона жег Витебщину. И уничтожил там 3 тыс. человек со своими бойцами. Равно как и будет знать, что основу 118-го украинского батальона, сжегшего Хатынь, составлял Буковинский курень — другое течение украинских националистов, которыми командовал Мельник. Они разошлись — организация раскололась. А еще, когда он будет знать, что последний убийца Хатыни Катрюк спокойно умер на 94-м году жизни в Канаде, в 2013-м стал почетным гражданином Черновцов. И даже был отлит памятник героям Буковинского куреня, которые уничтожали Хатынь и не только. Если это все будет знать белорусский мальчишка, то он не будет принимать наши слова как пропаганду, — сказал Игорь Марзалюк. — Поэтому необходимо дорабатывать на уровне учебников — четко, ясно и лаконично объяснять эти вещи. И нужно объяснять, что мы не страна полицаев. У нас коллаборационистов было 20 тыс. Им противостояли 374 тыс. партизан и подпольщиков и 1 млн 300 тыс. человек на фронтах. В то время как в Латвии на сторону немцев пошли 150 тыс. человек».