Немцы приехали в Хатынь: что их шокировало? // О чём молчат в Германии? (видео)

Deutsche Untertitel! Как одна удалённая статья на немецком ресурсе стала началом целой истории памяти? Почему 50 единомышленников, среди которых люди из Германии, Австрии, Швейцарии, решили приехать в Хатынь именно в день памяти жертв Хатынской трагедии? Какой случай в мемориальном комплексе шокировал? Чего хотят простые немцы? Что такое народная дипломатия? Чего не хватает немецкому правительству?

На вопросы проекта «В теме» отвечают Дирк Польманн – немецкий журналист, публицист, историк, режиссёр-документалист, Оливер Шнееманн – немецкий политик, лидер международного общественного движения «Проспект Мира», Ове Шаттауэр – музыкант, блогер, активист движения «Дружба», организатор автопробегов за мир.

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