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Необычное родительское собрание прошло в СШ №3 г. Лунинца

31.01.2023
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В СШ №3 г. Лунинца прошло общешкольное родительское собрание.

Перед собравшимися выступили начальник ИДН Лунинецкого РОВД Михаил Носкович, начальник отдела призыва военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов Руслан Клюкач, старший инспектор РОЧС Марина Качура и курсант военно-технического факультета БНТУ Илья Байда. Основной акцент в беседе сделали на профориентацию молодежи, рассказали об условиях и порядке поступления в ВУЗы, разъяснили преимущества государственной службы.

 

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LNC

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