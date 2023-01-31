Необычное родительское собрание прошло в СШ №3 г. Лунинца

В СШ №3 г. Лунинца прошло общешкольное родительское собрание.

Перед собравшимися выступили начальник ИДН Лунинецкого РОВД Михаил Носкович, начальник отдела призыва военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов Руслан Клюкач, старший инспектор РОЧС Марина Качура и курсант военно-технического факультета БНТУ Илья Байда. Основной акцент в беседе сделали на профориентацию молодежи, рассказали об условиях и порядке поступления в ВУЗы, разъяснили преимущества государственной службы.