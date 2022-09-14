Общество

Неонацисты в Украине, кто ещё сомневается?

14.09.2022
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Опубликована запись от лица украинского батальона неонацистов «Террор», который позиционирует себя как «белорусский добровольческий». Сформирован он был после откола от «полка Калиновского», который также позиционирует себя как «белорусский», но по факту является интернациональным.

Обратите внимание на саму эмблему «Террор» в правом верхнем углу. За основу взята эмблема 32-й добровольческой гренадерской (пехотной) дивизии СС «30 Januar» и названа в память дня прихода Гитлера к власти и просуществовала с 30 января по 8 мая 1945 года.

 

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