Нерестовый запрет на лов рыбы вводится с 20 марта в Брестской и Гомельской областях

На водоемах Брестской и Гомельской областей с 20 марта по 18 мая вводится нерестовый запрет на вылов рыбы, сообщил заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Исключение сделано только для любительского рыболовства. При этом рыбакам необходимо соблюдать несколько обязательных условий: удить рыбу одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным (двойным или тройным) крючком, в светлое время суток, с берега (без захода в воду) или с искусственных сооружений.

Нарушение этого запрета влечет административную ответственность по ч.1 ст.1625 КоАП в виде штрафа до 30 базовых величин (1 БВ — Br32) с возможной конфискации орудий рыболовства. Также необходимо будет возместить причиненный окружающей среде вред: за каждую незаконно выловленную рыбу в период запрета он исчисляется в тройном размере. Если общий размер вреда превысил 100 БВ, нарушителю может грозить уголовная ответственность.

С начала года на территории Брестской области за нарушение природоохранного законодательства заведено 24 административных и 4 уголовных дела. Инспекторы изъяли у браконьеров 35 сетей общей длиной свыше 6000 м, одну электроудочку и другие запрещенные снасти. В областной инспекции охраны животного и растительного мира призывают граждан к сотрудничеству в деле сохранения природных богатств региона. О нарушениях законодательства просят сообщать на телефон доверия в Бресте: 8 (0162) 25-50-00.

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