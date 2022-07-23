Несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил женщину в Столинском районе

Несовершеннолетний мотоциклист в Столинском районе насмерть сбил женщину, сообщает Следственный комитет.

По информации ведомства, ночью 23 июля 17-летний мотоциклист ехал по автодороге Н603 в районе деревни Большое Малешево. Там он совершил наезд на женщину, которая шла по краю проезжей части. В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте. Пассажир мотоцикла, 15-летняя девушка, сейчас находится в больнице с многочисленными травмами. Водитель сильно не пострадал.

Следователи установили, что пешеход не была обозначена световозвращающими элементами, а мотоциклист и его пассажир ехали без мотоциклетных шлемов. Сотрудники Следственного комитета совместно со специалистами УГКСЭ по Брестской области осмотрели место происшествия, опросили подозреваемого и свидетелей и назначили ряд экспертных исследований, в том числе направленных на установление личности погибшей. В отношении несовершеннолетнего мотоциклиста возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317) УК. Окончательная правовая оценка действиям парня будет дана по результатам расследования.-