Нет – экстремизму!

Правовые и организационные основы противодействия экстремизму в целях защиты прав, свобод и законных интересов личности, конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь, обеспечения безопасности общества и государства определены в Законе Республики Беларусь «О противодействии экстремизму»

В соответствии с требованиями вышеуказанного Закона распространение, публичная демонстрация экстремистских материалов, то есть символики и атрибутики, информационной продукции, предназначенные для публичных демонстрации, использования и распространения в целях вовлечения в экстремистскую деятельность и ее пропаганды, запрещаются.

За нарушение вышеуказанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность по ст. 19.11 КоАП, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 базовых величин, общественные работы либо административный арест. При этом, к предметам административного правонарушения, орудиям и средствам их совершения может применяться конфискация. То есть по решению суда мобильный телефон либо персональный компьютер, с помощью которого осуществлялось распространение запрещенных экстремистских материалов, может быть конфискован и обращен в доход государства.

Помимо административной ответственности, за совершение противоправных действий экстремистской направленности может наступать и уголовная ответственность.

Старший помощник прокурора Лунинецкого района Давидавичус С.О. сообщил, что Лунинецким РОСК проводится предварительное расследование по ряду уголовных дел, возбужденных по ст. 130 УК Республики Беларусь. Подозреваемыми по данным уголовным делам признаны подписчики телеграмм-каналов, признанных судом экстремистскими, которые в чате размещали информацию, направленную на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности граждан: в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Следует отметить, что телеграмм-канал «Ж##### Лунінец» по инициативе прокуратуры Лунинецкого района решением суда Ленинского района г.Бреста от 10.08.2021 признан экстремистским.

В связи с чем, с целью предупреждения совершения правонарушений и преступлений, прокуратура Лунинецкого района настоятельно рекомендует проигнорировать подписку на данный телеграмм-канал и отписаться от него, поскольку при прочтении информации содержащейся в нем, возможно непроизвольное ее сохранение на мобильном устройстве либо персональном компьютере, а также ее пересылка иным лицам, что может являться основанием для проведения проверки и дачи юридической оценки действиям такого лица на предмет наличия административного правонарушения либо уголовного преступления.

Прокуратура Лунинецкого района