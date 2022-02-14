Нет строительству забора в “Беловежской пуще”

Беловежская пуща – уникальный объект нетронутой природы, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому любые действия, которые могут негативно отразиться на ее исключительно редких экологических системах, являются недопустимыми. Однако в данный момент Республикой Польша на территории Беловежской пущи начато возведение пограничного забора, что вызывает особую обеспокоенность. Воздействие на окружающую среду, как на этапе строительства пограничных заграждений, так и на этапе их функционирования, будет противоречить принципам сохранения уникальных природных объектов в их естественном состоянии.

Уникальность и исключительное природоохранное значение пущи заключается в первую очередь в ее масштабах, она ценна только как единый, обширный природный комплекс. Благодаря своим размерам, охранному статусу и практически нетронутой природе Беловежская пуща является незаменимой территорией для сохранения биоразнообразия. Искусственное территориальное разделение единого природного комплекса Беловежской пущи, вызванное строительством Польшей заграждений на границе, является повышенным источником угрозы существования исключительно редких экологических систем. Размежевание с помощью пограничных инженерных сооружений приведет к изоляции популяционных группировок крупных млекопитающих и обеднению их генофонда.

В результате строительства заградительных пограничных сооружений произойдет изменение уровня грунтовых вод, что приведет к гибели ценных старо возрастных широколиственных и черноольховых лесов. Изменение гидрологического режима может повлечь утрату целого ряда болот, имеющих исключительное значение для сохранения биологического разнообразия, в первую очередь, для сохранения видов птиц, находящихся под угрозой глобального исчезновения.

Искусственное территориальное разделение единого природного комплекса Беловежской пущи, вызванное строительством заграждений на государственной границе, является источником повышенной угрозы существованию исключительно редких и уникальных природных комплексов Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно противоречит критериям и принципам управления особо охраняемой природной территорией и является категорически не допустимым.

В результате необдуманных действий Правительства Польши мы можем потерять единственное в Европе уникальное всемирное наследие.

Призываем прекратить строительство заградительного пограничного забора в Беловежской пуще на территории Польши.

Петиция против строительства забора в Беловежской пуще теперь доступна по короткой ссылке www.zabory.net.by