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Неуплата налогов в крупных размерах и выплата зарплаты в «конвертах» более 1 тысяче водителей в Беларуси

27.03.2023
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Неуплата налогов в крупных размерах и выплата зарплаты в «конвертах» более 1 тысяче (‼️) водителей. Пресечена масштабная противоправная деятельность в сфере такси, сообщает Комитет государственного контроля Республики Беларусь  

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена масштабная противоправная деятельность ряда граждан, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобилями — такси с использованием электронных сервисов.

Установлено, что для организации нелегального бизнеса коммерсанты на протяжении 2020-2023 гг. осуществляли регистрацию ряда субъектов хозяйствования, которые набирали штат таксистов, заключали договоры с электронным сервисом Яндекс.Такси и оказывали гражданам услуги такси по всей стране.

При этом полученная от перевозки пассажиров выручка скрывалась от налогообложения и направлялась на выплату водителям заработной платы «в конвертах» и личные нужды участников схемы.

С целью конспирации субъекты хозяйствования, от имени которых оказывались услуги такси, периодически менялись, а в качестве директоров и учредителей выступали иностранные граждане. Всего в схеме было задействовано свыше 15 субъектов хозяйствования.

Сумма сокрытой от налогов выручки составила свыше 10 млн. рублей, заработную плату «в конвертах» получали более 1 тыс. водителей такси, оказывавших услуги по перевозке пассажиров по всей стране. При этом большинство водителей работало нелегально, без официального трудоустройства.

Причиненный государству ущерб в виде неперечисленного в бюджет с «серой заплаты» подоходного налога составил более 2 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Активные участники незаконной схемы задержаны, на их имущество наложен арест.

В ходе неотложных следственных и других процессуальных действий изъяты денежные средства, предназначавшиеся для выплаты зарплаты «в конвертах», мобильные телефоны, носители информации.

В целом с 2022 года по материалам органов финансовых расследований в отношении должностных лиц организаций, осуществляющих деятельность в сфере такси, возбуждено 17 уголовных дел, сумма ущерба по которым превысила 9 млн. рублей.

Подавляющее большинство выявленных нарушений связано с сокрытием выручки и выплатой зарплаты «в конвертах».

Проводимые проверочные мероприятия показывают, что деятельность по оказанию услуг такси носит достаточно высоко рисковый характер совершения правонарушений. Связано это как с отменой лицензирования перевозок автомобилями-такси, так и доступностью и активным использованием перевозчиками сервиса Яндекс.Такси.

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