Незаконная рубка. Нарушитель отделался предупреждением и возместил ущерб (Лунинецкий район)

17 декабря 2021 г. в квартале 26 Синкевичского лесничества Лунинецкого лесхоза была совершена незаконная рубка.

Для выявления нарушителя было установлено две фотоловушки. 19 декабря нарушители прибыли за древесиной, которую заранее заготовили. Этот момент был зафиксирован камерами фотоловушки.

Лесная охрана совместно с сотрудниками милиции выехали на место. До рассмотрения дела к нарушителю применена профилактическая мера в виде предупреждения, в связи с добровольным возмещением вреда причинённого окружающей среде.