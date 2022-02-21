Независимость и суверенитет – самое главное богатство Беларуси, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ,

“Я уверен в том, что каждый настоящий гражданин – патриот нашей страны абсолютно утвердительно ответит на все три вопроса, адресованные белорусскому народу Президентом во время Послания. Потому что независимость и суверенитет – это самое главное богатство нашей Беларуси”, – сказал Андрей Иванец.

Министр подчеркнул: дальнейшее развитие страны зависит от каждого из нас. “И каждый из нас обязан внести свой вклад для того, чтобы не просто сохранить, но и приумножить, развить нашу страну. Сделать ее еще более процветающей и достойной”, – подчеркнул он