НИЧЕГО СВЯТОГО! Произошла массовая атака мошенников на жителей Лунинецкого района

20 июня в Лунинецком РОВД обратились 17 граждан, которым злоумышленники звонили и сообщали, что их близкие родственники совершили дорожно-транспортное происшествие и для того.. чтобы избежать наказания , требовали передать деньги.

Так, например, как рассказал «Лунінецкім навінам» начальник Лунинецкого РОВД Виталий Рылач, жительнице Лунинца позвонили на домашний телефон, и требовали деньги — 20 тысяч долларов США, а у жительницы: д. Озерница — 50 тысяч долларов США за не привлечение к ответственности за совершенное ДТП их близкими.

В основном преступники используют одну и ту же схему. Пожилому гражданину поступал звонок по городскому телефону, собеседник невнятным голосом говорил, что совершено ДТП их близким родственником (супругой, дочерью, внучкой), в результате которого пострадал пешеход. Если в кратчайшие сроки не будут переданы деньги на лечение пострадавшего, то будет возбуждено уголовное дело.

Причем, денежные средства, как правило, передаются с курьером

Такая преступная схема довольно распространённая В общей сложности только в г. Минске мошенникам удалось таким выманить у потерпевших свыше 200 тысяч рублей.

Как не стать жертвой мошенников:

— первое и самое главное – прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его друзьями, коллегами для уточнения информации.

— следует задавать уточняющие вопросы: «А как я выгляжу?» или «Когда и где мы виделись последний раз?», «Как выглядит мой родственник?».

Помните! Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников или Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия – незамедлительно обратитесь в отдел внутренних дел или по телефону 102.