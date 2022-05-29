«Ни пива, ни напитков покрепче…» В Лунинецком районе ограничат продажу спиртного

Выписка из решения Лунинецкого районного исполнительного комитета от 04.05.2022 г. №793 Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Лунинецкого района

На основании абзаца второго пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Лунинецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Ограничить на территории Лунинецкого района с 08.00 до 24.00 продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив:

1.1. 30 мая 2022 г. – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к торжественному мероприятию «Последний звонок»;

1.2. 10 июня 2022 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Ограничения, указанные в пункте 1 настоящего решения, не распространяются на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, осуществляющими розничную торговлю, для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

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Также будет ограничена розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов в соответствии с абзацем 4 пункта 1 решения Брестского облисполкома от 31.05.2018 г. №326 «О порядке реализации пива и слабоалкогольных напитков:

30 мая 2022 г. с 08.00 до 08.00 31 мая 2022 г.;

10 июня 2022 г. с 08.00 до 08.00 11 июня 2022 г.