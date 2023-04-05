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«Никакой плёнки!» Новая рентгеновская система заработала в Лунинце

05.04.2023
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В тестовом режиме на этой неделе, как мы и сообщали ранее, начал работать новый рентген-аппарат в стоматологии.

Установленная в стоматологическом отделении Лунинецкой поликлиники новая рентгеновская система, в которую входят дентальный рентгеновский аппарат и цифровой интраоральный датчик, стала доступна для пациентов. 

Как рассказала заведующий отделением Алина Завацкая, какое-то время потребуется для тестирования и детального изучения возможностей оборудования, поэтому первыми пациентами станут те, кто нуждается в экстренной помощи.

В дальнейшем работа будет организована в две смены. Опытные рентгенолаборанты Ирина Орешкевич и Наталья Мозырчук (на снимке за работой) уже приступили к своим обязанностям.

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