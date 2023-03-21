Николай Прокопович: судьба тесно переплелась с Микашевичами и «Спецжелезобетоном» (Лунинецкий район)

От уровня профессионализма формовщика напрямую зависит качество продукции из железобетона. А он у Николая Прокоповича исчисляется 38 годами работы в ОАО «Спецжелезобетон».

Уроженец деревни Любань в свое время закончил в Гомеле ГПТУ-35, где получил профессию машиниста. В далекие 80-е годы одним из определяющих в жизни был жилищный вопрос. Как-то приехав к родителям, узнал, что в Микашевичах начал функционировать завод «Спецжелезобетон», где требовались рабочие руки, были высокие заработки и шанс получить за короткий промежуток времени квартиру.

Долго не раздумывая, Николай Григорьевич трудоустроился формовщиком железобетонных изделий и конструкций. И с 1985 года его судьба тесно переплелась с Микашевичами и «Спецжелезобетоном».

Добросовестным отношением к делу, трудолюбием он заслужил уважительного отношения к себе. Коллеги, рассказывая о нем, отмечают исполнительность, честность, доброту, общительность и чувство юмора:

– Там, где Николай Григорьевич, всегда теплая и дружелюбная атмосфера.

Николай Прокопович не жалуется на трудности в работе, хотя легкой профессию формовщика не назовешь. В настоящее время его навыки востребованы на 4-й производственной линии, где налажен выпуск шпал.

Дома он хороший семьянин. Вместе с женой Татьяной, которая работает в детском саду, воспитали сына и дочь. А теперь радуются, когда их дом наполняется смехом, радостью и озорством с появлением четырех внуков.

Елена Данилович