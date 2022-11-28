Общество

Новая порция нелепых фейков от беглых. Катюшин расчёт (видео)

28.11.2022
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Беглые не оставляют попытки раскачать белорусское общество. Правда, чем дальше, тем нелепее выглядят их фейки. Причины в оторванности не только от Беларуси, но и вообще реальности. А вероятнее всего и в наличии других проблем: подачки становятся всё меньше, а вот количество ртов не уменьшается.

К тому же западный заказчик требует действий, вот и придумывают на коленке новые поводы для смуты. Пустые полки и длинные очереди в магазинах. И, конечно, военная тема — 9 месяцев мы всё вот-вот введём войска в Украину, если судить по их заявлениям. Осваивают и новые методы раскрутки фейков — чат-рулетка. Что белорусы отвечают в сети? А также новая порция претензий Украины — в рубрике «Катюшин расчёт».

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