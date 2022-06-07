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Новая порция снимков на фотоконкурс «В кадре — детство» (Лунинецкий район)

07.06.2022
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hdrpl

Редакция газеты «Лунінецкія навіны» организовала фотоконкурс «В кадре – детство» и приглашает принять в нем участие всех жителей района.

Для участия в конкурсе необходимо прислать одну удачную фотографию вашего ребенка в любых жизненных ситуациях (можно с родными и близкими) на электронную почту: lncnews@yandex.by с пометкой «Фото на конкурс», или личным сообщением в аккаунтах в соцсетях ВКонтактеОдноклассникиИнстаграм, сообщением в вайбере +375-44-552-26-65 или принести в редакцию (г. Лунинец, пл. Ленина, 12) на любом цифровом носителе. Можно также доставить оригинал на бумаге. Фотография должна быть хорошего качества.

Также необходимо предоставить следующие сведения: фамилия, имя ребенка, населенный пункт, контактный телефон родителей или того, кто отправил снимок.

Лучшие фотографии будут размещены в газете, а также на сайте lnc.by, в социальных сетях и месенджерах «Лунінецкіх навін».

Работы на конкурс принимаются до 20 июля. Авторов лучших фотографий наградим подарками, также через программу случайного выбора выберем десять снимков, которые отметим сувенирами.

Задать вопросы и уточнить условия участия можно по телефонам: 3-13-90, 8-033-672-77-33.

Уже присланные работы на фотоконкурс здесь, здесь и здесь и здесь

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