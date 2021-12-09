Новая профсоюзная база для занятий биатлоном

Это совместный проект ФПБ, Министерства спорта и туризма, а также Национального олимпийского комитета.

Для детей, которые тренируются в Минской городской профсоюзной спортшколе по зимним видам спорта, оборудована новая специализированная площадка для занятий на открытом воздухе. На ней юные спортсмены будут оттачивать навыки не только катания, но и стрельбы. Уже обустроены бытовые помещения, а сейчас закупается спортинвентарь, снаряжение и тренажеры. К слову, новую трассу ребята смогли опробовать в день ее открытия. Остались довольны.

– Сегодня в системе Федерации профсоюзов действуют 103 спортшколы. Большинство из них построены несколько десятилетий назад и нуждаются в ремонте. Поэтому в последние годы мы проводим большую работу в этом направлении: обновляем помещения и залы, закупаем необходимое спортивное снаряжение. Ведь для того, чтобы дети могли реализовать свой потенциал, они должны заниматься в комфортных условиях, – рассказал лидер национального профцентра Михаил Орда.

От Национального олимпийского комитета профсоюзной школе был передан сертификат для закупки спортивного инвентаря и оборудования. По словам вице-президента НОКа Дмитрия Довгаленка, современные спортивные учреждения – отличная (и главное – здоровая!) альтернатива компьютерным играм, которые сегодня так любят школьники.

Минская городская СДЮШОР профсоюзов по зимним видам спорта открылась в 1972 году. Школа проводит подготовку по трем направлениям – биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье и прыжки на лыжах. Сегодня в ней занимаются 223 человека, в том числе на отделении биатлона – 118. В тренерском составе – 15 педагогов. В 2020 году передано в высшее звено подготовки 7 человек, в 2021 году – 3 человека.

– Мы надеемся, что эта школа повысит у ребят интерес к биатлону, – подчеркнул он.

И действительно, сегодня все больше детей, глядя на Дарью Домрачеву и Ирину Кривко, стремятся стать на лыжи. Как рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, открытие новой базы привлекло дополнительно порядка 100 желающих попробовать себя в зимнем двоеборье. От этих мальчишек и девчонок тренера, да и все неравнодушные к спорту, ждут упорного труда и побед на международной арене. Отраслевое ведомство, со своей стороны, обещает подставлять плечо и решать насущные вопросы.

– Все детские спортивные школы находятся под нашим контролем, мы постоянно следим, чего им не хватает и по возможности стараемся закрыть их нужды, – отметил Сергей Ковальчук. – Открытие этой базы – только начало. Уверен, в будущем мы сможем дальше развивать школу, чтобы у ребят были лучшие условия для тренировок.

Эта работа ведется совместно с ФПБ. Так, за прошедшие годы практически во все специализированные профсоюзные школы было закуплено новое снаряжение для занятий лыжным спортом. Эта колоссальная поддержка, учитывая, что зимние виды спорта являются одними из наиболее массовых и востребованных. Только биатлоном в стране под руководством порядка 40 опытных педагогов занимаются свыше 600 детей.

– Многие именитые белорусские спортсмены начинали свой путь именно в профсоюзных спортивных школах. Например, в биатлоне это Анна Сола и Ирина Кривко. И такие примеры есть практически по всем направлениям, – отметил Михаил Орда. – Но мы развиваем и поддерживаем детский спорт не только ради высоких достижений. А в первую очередь для того, чтобы у детей было больше возможностей проявить себя, с пользой проводить свободное время и укреплять свое здоровье. Не все ребята станут знаменитыми спортсменами, но те качества, которые они получат на занятиях, обязательно пригодятся им в жизни. Наши школы принимают всех желающих. Это дополнительная социальная поддержка семей. Поскольку все занятия в наших спортивных школах проводятся на бесплатной основе.

Юлия КУЛИК

Фото Валерия КАРТУЛЯ