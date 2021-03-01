Общество

Новая редакция УК передана на рассмотрение в Администрацию Президента

Новая редакция Уголовного Кодекса передана на рассмотрение в Администрацию Президента. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Наталья Филиппова в эфире телеканала “Беларусь 1”, сообщает БЕЛТА.

“Уголовный Кодекс (новая редакция. – Прим. БЕЛТА) передан в Администрацию Президента. Первая ближайшая сессия парламента будет в апреле, в данном случае, если пройдут два чтения, то, возможно, и в двух чтениях документ будет принят”, – отметила замминистра.

Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в свою очередь сообщила, что часть работы над документом Администрация взяла на себя, чтобы к сессии представить кодекс на рассмотрение.

Наталья Филиппова также рассказала, что в настоящее время в высокой степени готовности находится закон о защите персональных данных. “Два года мы работали над этим законом. Он уже подготовлен ко второму чтению и находится в Палате представителей”, – сообщила она.

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