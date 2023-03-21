Новая рентгеновская система за 15 тысяч рублей: качественная диагностика и другие преимущества в стоматологическом отделении Лунинецкой поликлиники

В стоматологическом отделении Лунинецкой поликлиники, как мы уже сообщали, установлен новый рентген-аппарат. Совсем скоро оборудование будет задействовано специалистами. Об этом и новой рентгеновской системе ведем разговор с заведующим отделением Алиной Завацкой:

– В настоящее время завершена установка новой рент-геновской системы. Она состоит из дентального рентгеновского аппарата и цифрового интраорального датчика. А полученная в результате исследования информация поступает на ноутбук. Оборудование стоимостью 15 тысяч рублей приобретено за счет бюджетных средств.

– Какую информацию даст врачу снимок зуба, сделанный при помощи такой современной техники?

– Можно определить, насколько сильно поражены твердые ткани, есть ли скрытый кариес, а также качественно ли было проведено предыдущее стоматологическое лечение. Рентгеновские снимки позволяют стоматологу не только визуализировать состояние костной ткани, но и выявить много болезней. Ведь процесс воспаления часто обостряется не-ожиданно. Это один из самых точных методов обследования. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем быстрее будет назначено соответствующее лечение. Современные рентгеновские аппараты, в том числе и тот, который установлен у нас, обладают множеством преимуществ. Например, максимальная детализация снимков гарантирует точность диагностики при сложной или редкой патологии, исследование занимает не более 10 минут. Кроме этого, при просмотре можно изменять масштаб для более детального изучения болезни.

– И тем не менее, иногда люди интересуются: вреден ли рентген?

– Поскольку новые аппараты делают снимки быстро, время облучения пациента очень мало. Соответственно, и доза облучения ничтожно маленькая. Часто для качественного лечения зубов и контроля процессов, происходящих в костной ткани, врачу приходится назначать рентгенографию несколько раз. И вреда для здоровья не будет, в том числе, если пациенты – дети.

– Значит, рентген зубов безопасен для всех?

– Бесспорно, доза облучения при этом очень маленькая. Однако, проходить данную процедуру все же не стоит беременным женщинам.

– В некоторых медучреждениях не хватает кадров. У вас есть специалисты, которые смогут работать с новым оборудованием?

– Безусловно, у нас есть такие специалисты. Это опытные рентгенолаборанты Ирина Орешкевич и Наталья Мозырчук. Работа будет организована в две смены. Осталось закончить косметический ремонт и получить разрешение санитарной службы. До конца месяца планируем завершить все работы. Лунинчанам нужно набраться немного терпения. В настоящее время пациенты могут сделать снимки в Микашевичах или обратиться к специалистам в Пинск.

Елена Данилович

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