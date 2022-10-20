Новая система регулирования цен: что это значит для производителей, импортеров и торговли?

В пресс-службе правительства рассказали о новой системе регулирования цен, предусмотренной постановлением Совета Министров

«В соответствии с новой системой вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины — как отечественные, так и импортные», — подчеркнули в пресс-службе.

Для производителей предусматривается введение согласования повышения отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом. Для импортеров и торговли — установление предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение 5 рабочих дней.

Также введено ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции также подлежат согласованию с государственными органами.

Кроме того, запрещена выплата бонусов и иных вознаграждений по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции.

Для обеспечения исполнения требований постановления соответствующие государственные органы наделены дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании.

Как сообщалось, глава государства по результатам совещания о ценовой ситуации в стране подписал Директиву №10 «О недопустимости роста цен». Документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. Кроме того, рабочая группа высокого уровня работала над новым механизмом по совершенствованию ценового регулирования.