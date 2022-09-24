Новая строка в извещениях по плате ЖКУ появится у жителей многоквартирных жилых домов в Лунинецком районе

Новая строка в извещениях по плате ЖКУ появится у жителей многоквартирных жилых домов в Лунинецком районе

В октябре текущего года в извещениях за сентябрь 2022 года о размере платы за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка – плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения. Данное нововведение появилось после вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 19 августа 2022 года № 287.

Учитывая, что в настоящий момент более 95 % всех жилых помещений в многоквартирных домах приватизированы, то есть находятся в собственности граждан, стало актуальным такое понятие как совместное домовладение. С его возникновением появляется необходимость управлять им. Помимо прав, у собственников квартир есть и обязанности по эксплуатации и содержанию общего имущества, такого как подъезды, крыши, подвальные помещения, оборудование, приборы учета и другие объекты. Жилищный кодекс предлагает гражданам либо создать организацию собственников и самостоятельно управлять общим имуществом, либо воспользоваться услугами внешнего управляющего – уполномоченного лица.

Сегодня существует три варианта управления совместным домовладением. Первый – когда собственники квартир (до десяти) самостоятельно управляют общим имуществом, заключив между собой договор о совместном домовладении. Второй – создание юрлица, такого, как товарищество собственников или ЖСПК. И третий, когда управление общим имуществом на себя берет уполномоченное лицо, назначаемое исполкомом.

Согласно решения Лунинецкого райисполкома №1535 от 1 сентября 2022 года КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» назначено уполномоченным лицом по управлению общим имуществом совместного домовладения многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Лунинецкого района.

Уполномоченное лицо управляет общим имуществом совместного домовладения, организовывает оказание основных и дополнительных ЖКУ на основании договора, за исключением услуг водоснабжения, водоотведения (канализации), газо- и электроснабжения, определяет исполнителей по содержанию (эксплуатации) объектов внешнего благоустройства, расположенных на подведомственной территории, и др..

По сути, ничего не изменилось, ранее услуга по управлению общим имуществом была включена в другие основные жилищно-коммунальные услуги (техобслуживание дома и лифта, вывоз ТКО и санитарное содержание вспомогательный помещений), теперь она выведена отдельной строкой. Управление совместным домовладением — это важная организационная составляющая, потому и было принято решение расщепить потоки, сделав ее самостоятельной услугой. В долгосрочной перспективе она будет развиваться, совершенствоваться и иметь большое значение для увеличения современного и комфортного жилья в городе.

Данное нововведение касается только многоквартирных жилых домов, которые находятся в хозяйственном ведении или на техническом обслуживании Лунинецкого ЖКХ.

Жителей кооперативов коснется только тех, где решением Лунинецкого райиспокома — КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» назначено уполномоченным лицом по управлению общим имуществом совместного домовладения.

В Жилищном кодексе прописано, что уполномоченное лицо обязано предложить потребителю заключить договор на управление общим имуществом.

Будет действовать так называемый публичный договор (публичная оферта). В нашем случае — утвержденный типовой договор, размещенный в открытом доступе, с набором необходимых существенных условий, который заключается со всеми, получающими услугу по управлению общим имуществом. Чтобы принять условия оферты, нет необходимости что-то подписывать и заверять печатью, достаточно совершить действия по выполнению указанных в ней условий, например принять и оплатить услугу. Фактически договор будет считаться заключенным с 1 сентября 2022 года. Если же собственнику будет нужен его бумажный вариант, то его можно получить и заключить в ЖЭС ( г.Лунинец, ул.Красная,115 каб.№.3) и ЖЭУ (г.Микашевичи, ул.Молодежная,3 каб.№4).

При этом следует отметить, что отсутствие договора с потребителем или отказ потребителя заключить подобный договор не освобождает его от платы за услугу по управлению общим имуществом. Она будет начисляться в извещении ежемесячно. Здесь работает тот же принцип, как и в случае с предоставлением основных жилищно-коммунальных услуг.

Абонентский отдел ЖКХ будет начислять плату за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения, исходя из общей площади принадлежащего собственнику жилья и нежилых помещений в доме, из расчета 0.0177 рубля (1.77 копейки) за 1 кв. м. общей жилой площади. Тариф данной услуги на 2022 год установлен Указом Президента Республики Беларусь № 507 от 23 декабря 2021 года.

Например, за двухкомнатную квартиру в 53 м2 общей жилой площади необходимо будет заплатить 0,94 рубля в месяц, за трехкомнатную квартиру площадью 66 квадратов – соответственно 1.17 рубля.

Лунинецкое ЖКХ