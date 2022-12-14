Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» пройдет с 15 декабря по 15 января 2023 года, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова,

Предполагается, что только на республиканском уровне в акции поучаствуют более 20 тыс. детей. Множество мероприятий по всей стране пройдет и на областном уровне. Цель акции заключается в том, чтобы поддержать детей, особо нуждающихся в помощи и поддержке. Причем организаторы стараются задействовать как можно большее количество ребят.

Согласно утвержденному плану представители, а во многих случаях руководители республиканских органов госуправления, более 150 организаций и предприятий страны посетят детские интернатные учреждения, социальные приюты, учреждения социальной защиты, здравоохранения, детские реабилитационные центры, чтобы поздравить детей и вручить им подарки. Дарят не только сладкие подарки, но и оборудование, инвентарь, книги, игрушки.

Благотворительная акция традиционно включает ряд мероприятий. Ее торжественное открытие пройдет 15 декабря в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, куда приедут ребята из Минска и других регионов страны. Значимыми событиями станут мероприятия с участием главы государства. Во Дворец Республики, в частности, готовятся приехать 2370 ребят со всей страны. Также поучаствуют дети, проживающие за пределами Беларуси, но имеющие белорусские корни.

Праздничные мероприятия пройдут и во Дворце Независимости. Для детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа и др. организаторы подготовили различные представления.

В этом году в акции поучаствуют дети педагогических работников со всей страны. Для них елка пройдет на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи.

Традиционно участниками новогодней благотворительной акции «Наши дети» становятся дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, победители республиканских, областных конкурсов, спартакиад, различного рода мероприятий. Также задействованы студенты и учащиеся, достигшие определенных успехов в учебе, общественной работе.

Партнером акции выступает Белорусский детский фонд. Вскоре в Минске и областях появятся листовки, посвященные новогодней акции, с информацией, как можно перечислить средства на счет фонда. Тем самым предприятия и организации различных форм собственности, граждане смогут приобщиться к республиканской акции. Более того, уже сегодня граждане и организации частной формы собственности заявляют о своем желании посетить детские дома семейного типа, детские учреждения, чтобы поздравить ребят, которые в силу неких обстоятельств не могут встретить новогодние праздники в кругу родных и близких.

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