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«Новые больничные места, как сын лунинецкого кондуктора генералом стал и что в кошельке у волонтёра» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 21 декабря
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 21 декабря:
— Беларусь и Россия: важные решения
— “За круглым столом и без табу” Какие вопросы задавали руководителю Лунинецкого района гимназисты
— «Прямая линия» губернатора, судьба Кожан-Городокской участковой больницы и где добавиться 20 новых больничных мест в Лунинецкой ЦРБ
— Работа энергетиков Лунинецкого района. Подробности
— Достойные позиции лунинчан по спортивным бальным танцам
— Что в кошельке у волонтера?
— «Без сякеры нічога не зробіш…»
— Дорога через боль лунинчанки Марии ДЕЙНАК
— Сын лунинецкого кондуктора — генерал-полковник Владимир Эрастович Таранович
— Навацыі для вадзіцеляў і пешаходаў
— «Наши дети» Марафон дабра
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