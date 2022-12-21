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«Новые больничные места, как сын лунинецкого кондуктора генералом стал и что в кошельке у волонтёра» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 21 декабря

21.12.2022
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 21 декабря:

 — Беларусь и Россия: важные решения

 — “За круглым столом и без табу” Какие вопросы задавали руководителю Лунинецкого района гимназисты

 — «Прямая линия» губернатора, судьба Кожан-Городокской участковой больницы и где добавиться 20 новых больничных мест в Лунинецкой ЦРБ

 — Работа энергетиков Лунинецкого района. Подробности  

 —  Достойные позиции лунинчан по спортивным бальным танцам

 — Что в кошельке у волонтера?

 — «Без сякеры нічога не зробіш…»

 — Дорога через боль лунинчанки Марии ДЕЙНАК

 — Сын лунинецкого кондуктора — генерал-полковник Владимир Эрастович Таранович

 — Навацыі для вадзіцеляў і пешаходаў

 — «Наши дети» Марафон дабра

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