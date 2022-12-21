«Новые больничные места, как сын лунинецкого кондуктора генералом стал и что в кошельке у волонтёра» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 21 декабря

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 21 декабря:

— Беларусь и Россия: важные решения

— “За круглым столом и без табу” Какие вопросы задавали руководителю Лунинецкого района гимназисты

— «Прямая линия» губернатора, судьба Кожан-Городокской участковой больницы и где добавиться 20 новых больничных мест в Лунинецкой ЦРБ

— Работа энергетиков Лунинецкого района. Подробности

— Достойные позиции лунинчан по спортивным бальным танцам

— Что в кошельке у волонтера?

— «Без сякеры нічога не зробіш…»

— Дорога через боль лунинчанки Марии ДЕЙНАК

— Сын лунинецкого кондуктора — генерал-полковник Владимир Эрастович Таранович

— Навацыі для вадзіцеляў і пешаходаў

— «Наши дети» Марафон дабра

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