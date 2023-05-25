Новые детсады в Брестской области и реконструкция школы в Лунинце

В Бресте новый детский сад планируют открыть к новому учебному году. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук

В уходящем учебном году в Брестской области открыли несколько новых учреждений образования. Так, детские сады построили в Жабинке и Пинске. В Столине и Кобрине в прошлом сентябре заработали комплексы типа школа-сад. “На этот год председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко поставил задачу открыть в микрорайоне ЮЗМР-5 детский сад на 350 мест. Темпы строительства жилья опережают темпы строительства социальной инфраструктуры. Это отношение мы должны обязательно соблюдать. Пойдем также и в регионы”, – подчеркнул Вадим Кравчук.

В Иваново летом планируют сдать в эксплуатацию детский садик на 75 мест, который размещается на первом этаже многоэтажного дома. В Барановичском районе реконструируют Жемчужненские ясли-сад и Леснянскую среднюю школу. В графике строительство в брестском микрорайоне Вулька детского сада на 350 мест, а также спального корпуса на 150 мест в детском реабилитационно-оздоровительном центре “Свитанок”.

Параллельно запланировано проектирование детского сада на 190 мест на улице Лейтенанта Рябцева в Бресте и садика на 280 мест в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, средней школы на 1020 мест в микрорайоне ЮЗМР-5 Бреста. В перспективе детские сады – начальные школы появятся в Пинске и деревне Тельмы-1 Брестского района. Среднюю школу №1 Лунинца ожидает реконструкция.

Помимо этого, в Брестской области будут заниматься модернизацией пищеблоков, строительством спортивных объектов. “Стоит задача в каникулярный период привести в порядок пищеблоки, материально-техническую базу. В общем, нужно достойно подготовиться к следующему учебному году”, – подчеркнул зампредседателя облисполкома.

belta.by

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