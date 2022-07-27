Новые дороги и арендное жилье. Лукашенко увеличил госинвестпрограмму на этот год до Br1 млрд

Внесены изменения в государственную инвестиционную программу на 2022 год. Соответствующий указ №257 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 июля, сообщили в пресс-службе главы государства.

На реализацию мероприятий госинвестпрограммы в 2022 году будет дополнительно направлено Br357,1 млн. В итоге ее объем составит Br1,052 млрд вместо запланированных ранее Br695 млн.

Дополнительные средства будут выделены на строительство республиканских дорог и мостов, продолжение строительства объектов, финансирование которых приостановлено международными финансовыми организациями, возведение станций обезжелезивания воды, проектирование и строительство арендного жилья для военнослужащих и государственных служащих.

Принятые меры позволят увеличить количество предусмотренных к вводу в эксплуатацию в этом году объектов с 48 до 60, улучшить состояние транспортной инфраструктуры и активизировать работу по наращиванию объемов строительства арендного жилья.