Общество

Новые кадры в системе МВД и местной вертикали – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 30 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании, а также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

  Астрейко Александра Вячеславовича – начальником управления внутренних дел Минского облисполкома,
  Шуляковского Олега Николаевича  – начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома,
  Резенкова Дмитрия Юрьевича  – начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома,
  Гусаченко Сергея Александровича  – первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании,
  Примшица Дмитрия Витольдовича  – заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.

 

Президент также дал согласие на назначение:

  Валеватого Юрия Николаевича – первым заместителем председателя Гродненского облисполкома,
  Курленко Дениса Николаевича – заместителем председателя Минского облисполкома,
  Захарчука Дмитрия Ивановича – председателем Вороновского райисполкома,
  Бобыря Игоря Михайловича – главой администрации Ленинского района г.Гродно,
  Бурака Александра Андреевича

 

– заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации,
  Савчука Виктора Владимировича – генеральным консулом Республики Беларусь в г.Белостоке (Республика Польша),
  Игликова Алексея Алексеевича – председателем Комитета государственного контроля Гомельской области,
  Курмана Ивана Ивановича – управляющим делами Гродненского облисполкома.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Единый день безопасности дорожного движения проходит в Лунинецком районе

Единый день безопасности дорожного движения проходит в Лунинецком районе

Photo of В Микашевичах включили фонтаны

В Микашевичах включили фонтаны

Photo of “Белпочта” определила график работы в праздничные и предпраздничные дни

“Белпочта” определила график работы в праздничные и предпраздничные дни

Игорь Гапон: 1 Мая – лучший повод сказать труженикам Лунинетчины спасибо

Photo of Марат Марков посетил СШ №2 г. Лунинца

Марат Марков посетил СШ №2 г. Лунинца

Photo of С 1 мая пенсионерам повысят доплаты за возраст и надбавки на уход

С 1 мая пенсионерам повысят доплаты за возраст и надбавки на уход

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть