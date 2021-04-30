Новые кадры в системе МВД и местной вертикали – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 30 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании, а также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Астрейко Александра Вячеславовича – начальником управления внутренних дел Минского облисполкома, Шуляковского Олега Николаевича – начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома, Резенкова Дмитрия Юрьевича – начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома, Гусаченко Сергея Александровича – первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании, Примшица Дмитрия Витольдовича – заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.

Президент также дал согласие на назначение: