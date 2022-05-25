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Новые победы учеников ДШИ Лунинца!
На Vl Международном конкурсе искусств «Talented Kids» в номинации «инструментальное исполнительство» трое наших учащихся были награждены:
Дукарец Эльвира (3 класс, возраст. категория 9-10 лет) — Лауреат I степени (баян), учитель Езепчук Людмила Николаевна.
Петренко Анастасия (4 класс, возраст. категория 11-13 лет — Лауреат ll степени (домра), учитель Юрцевич Наталья Евгеньевна , концертмейстер Курилович Ольга Владимировна.
Смирнова Анастасия (5 класс, возраст. категория 13-15 лет) — Лауреат ll степени (цимбалы), учитель Смирнова Татьяна Анатольевна, концертмейстер Курилович Ольга Владимировна.
Поздравляем! Желаем дальнейших успехов и побед!
По информации ДШИ г. Лунинец