Новые победы учеников ДШИ Лунинца!

На Vl Международном конкурсе искусств «Talented Kids» в номинации «инструментальное исполнительство» трое наших учащихся были награждены:

Дукарец Эльвира (3 класс, возраст. категория 9-10 лет) — Лауреат I степени (баян), учитель Езепчук Людмила Николаевна.

Петренко Анастасия (4 класс, возраст. категория 11-13 лет — Лауреат ll степени (домра), учитель Юрцевич Наталья Евгеньевна , концертмейстер Курилович Ольга Владимировна.

Смирнова Анастасия (5 класс, возраст. категория 13-15 лет) — Лауреат ll степени (цимбалы), учитель Смирнова Татьяна Анатольевна, концертмейстер Курилович Ольга Владимировна.

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов и побед!

По информации ДШИ г. Лунинец