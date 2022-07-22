Новые полномочия местных органов власти и размеры земельных участков. Новации Кодекса о земле

На Национальном правовом портале опубликован закон от 18 июля 2022 года №195-З «Об изменении кодексов», которым, в частности, в новой редакции излагается Кодекс Республики Беларусь о земле, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

«Земельное законодательство затрагивает интересы каждого гражданина и субъекта хозяйствования. С учетом важности вопроса каждое положение закона «Об изменении кодексов» внимательно проанализировано на предмет максимального учета интересов граждан и субъектов хозяйствования. Итогом этой коллективной работы стал комплексный сбалансированный законодательный акт, системно решающий каждодневные насущные вопросы», — отметили в Палате представителей.

Положения закона №195-З, касающиеся изменений Кодекса о земле, предусматривают обеспечение благоприятных условий землепользования в регионах, расширение прав местных органов власти и землепользователей по распоряжению и пользованию земельными участками, развитие гражданского оборота земельных участков и вовлечение в него неиспользуемых земель, упрощение порядка изъятия и предоставления земельных участков, а также оптимизацию условий их предоставления.

В частности, документом закреплено, что главой государства определяется единая государственная политика в области использования и охраны земель, а также принимаются решения по изъятию земельных участков сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения и лесных земель лесного фонда для целей, не связанных с их назначением.

При этом правительству переданы полномочия по установлению порядка изъятия и предоставления земельных участков, изменения целевого назначения земельных участков, перевода земель из одних категорий и видов в другие и отнесения земель к определенным видам, случаев освобождения от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Областные исполнительные комитеты смогут определять населенные пункты и иные территории, на которых земельные участки для определенных целей предоставляются без проведения аукционов (за исключением Минска и областных центров). Информация о таких земельных участках будет размещаться в информационной системе Госкомимущества.

За местными органами власти закреплено право принимать решения в отношении земельных участков, которые были выкуплены в частную собственность или приобретены в аренду: о разрешении совершать сделки по переходу права собственности или права аренды на земельные участки, в том числе с объектами незавершенного строительства, и об изменении целевого назначения земельных участков. Также за органами власти закреплены права о разделе и слиянии (в том числе с одновременным изменением целевого назначения) земельных участков и об изменении границ земельных участков с изменением их площадей, независимо от целевого назначения и вида права на них.

Помимо прочего, установлены максимальные размеры земельных участков, которые могут принадлежать гражданам для строительства и обслуживания жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме в сельских населенных пунктах — до 1 га, а в хуторах не ограничены и будут определяться исходя из местных условий и пожеланий граждан. Также гражданам будет предоставляться возможность ведения личного подсобного хозяйства — до 4 га без учета площадей земельных участков, предоставленных гражданину для иных целей. При этом важным положением является то, что регистрация гражданина по месту жительства не требуется.

Кроме этого, законом закреплено, что для развития бизнеса предоставление дополнительного земельного участка без проведения аукциона возможно в связи с развитием производства товаров.

Законом №195-З излагается в новой редакции ст.223 Гражданского кодекса. Указанное нововведение, которое вступит в силу с 1 сентября 2022 года, позволит более четко урегулировать вопросы самовольного строительства.

Обновленный Кодекс о земле вступает в силу с 1 января 2023 года.