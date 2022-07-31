Новые правила рыбалки. Руками тоже можно…

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что согласно Правил любительского рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 года № 284 (далее — Правила), вступавших в силу 29 июля 2022 года, изменились разрешенные орудия любительского рыболовства , которые допускается использовать в рыболовных угодьях фонда запаса:

— нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех систем, спиннинги, кораблики;

— кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы и оснащение;

— экран-телевизоры размером не более 1 х 1,5 метра и шагом ячеи не более 30 миллиметров в количестве не более 2;

— ружья и пистолеты для подводной охоты, стреляющие гарпуном с наконечником не более 5 зубьев (только при проведении подводной охоты);

— сачки, имеющие форму круга с диаметром окружности не более 0,6 метра или иную форму с максимальным расстоянием между противоположными сторонами не более 0,6 метра с шагом ячеи менее 10 миллиметров, и подъемные сетки размером не более 1 х 1 метр и шагом ячеи менее 10 миллиметров для лова рыбы в качестве наживки ;

багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) не более 9 сантиметров и подсачки (без ограничений по размеру окружности и шагу ячеи) для подъема из воды рыбы, выловленной указанными в настоящей части орудиями рыболовства .

Разрешается лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова.

Также в Правилах изменились способы любительского рыболовства, которые можно применять в рыболовных угодьях фонда запаса:

— подводная охота (осуществляется на основании действительного членского билета РГОО «БООР» и удостоверения на право подводной охоты при их наличии у граждан при себе в рыболовных угодьях в месте осуществления рыболовства или при наличии квитанции, карт-чека в электронном виде либо на бумажном носителе, в которых указываются способы любительского рыболовства и срок действия указанным способом, оплата производится до начала осуществления любительского рыболовства, размер оплаты определяет РГОО «БООР»).

— лов рыбы на дорожку с судов с двигателями, при котором разрешается использование одной приманки или наживки на одного рыболова, лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова (осуществляется на основании действительного членского билета РГОО «БООР» при их наличии у граждан при себе в рыболовных угодьях в месте осуществления рыболовства или при наличии квитанции, карт-чека в электронном виде либо на бумажном носителе, в которых указываются способы любительского рыболовства и срок действия указанным способом, оплата производится до начала осуществления любительского рыболовства, размер оплаты определяет РГОО «БООР»).

— лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова ;