Новый дом в Микашевичах: большинство квартир приходится на долевое строительство «Гранита» (Лунинецкий район)

В завершающей стадии находится строительство 36-квартирного дома в Микашевичах по улице Строителей – сдача объекта планируется в мае.

Об этом рассказал прораб СУ-63 Денис Шевчик. По его словам, в настоящее время на работах по отделке квартир и фасада задействованы работники микашевичской организации в количестве 40 человек. Сантехникой и электрикой занимаются коллеги из Дрогичинского СУ-25.

В горисполкоме пояснили, что 6 квартир в доме получат многодетные семьи, состоящие на очереди нуждающихся, с использованием льготного кредита и материнского капитала. Еще две квартиры строят с помощью господдержки граждане, которые также нуждающиеся и осуществляют строительство в населенном пункте с числом жителей до 20 тысяч. Долевое строительство 28 квартир осуществляет РУПП «Гранит».

У строителей СУ-63 на ближайшее время достаточно много планов. Это реконструкция под офис общежития ПМК, субподрядные работы при возведении многоэтажки в Пинске, строительство коровника в Полесском и другое.

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