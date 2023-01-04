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Новый год от военнослужащих (Лунинецкий район)

04.01.2023
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В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» представители войсковой части 65408 и силовых структур Лунинецкого района посетили Лунинецкий социально-педагогический центр,.

Командир войсковой части 65408 подполковник Александр Бутя, сотрудники Следственного комитета, Лунинецкого РОВД, подарили воспитанникам ценные подарки, оказали шефскую помощь, ознакомились с условиями проживания воспитанников.

Также военнослужащие заверили директора Наталью Горгун, что силовой блок страны всегда и во всем будет помогать воспитанникам и коллективу Лунинецкого социально-педагогического центра.  

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LNC

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