Новый год от военнослужащих (Лунинецкий район)

В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» представители войсковой части 65408 и силовых структур Лунинецкого района посетили Лунинецкий социально-педагогический центр,.

Командир войсковой части 65408 подполковник Александр Бутя, сотрудники Следственного комитета, Лунинецкого РОВД, подарили воспитанникам ценные подарки, оказали шефскую помощь, ознакомились с условиями проживания воспитанников.

Также военнослужащие заверили директора Наталью Горгун, что силовой блок страны всегда и во всем будет помогать воспитанникам и коллективу Лунинецкого социально-педагогического центра.