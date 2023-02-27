МикашевичиНовости районаОбщество

Новый начальник Лунинецкого РОВД приступил к своим обязанностям

27.02.2023
110

К обязанностям начальника Лунинецкого РОВД приступил подполковник милиции Виталий Хвесько.

Нового руководителя личному составу представил первый заместитель начальника УВД Брестсткого облисполкома Игорь Жигалов. Он рассказал, что Виталий Вячеславович пришел работать в систему органов внутренних дел еще в 2000 году. После окончания средней специальной школы МВД Республики Беларусь устроился в отдел уголовного розыска ОВД Барановичского горисполкома. Служил на разных должностях, постепенно рос в профессиональной карьере. С конца 2016-го по май 2018-го работал в отделе по раскрытию имущественных преступлений Управления уголовного розыска УВД облисполкома. До назначения на Лунинетчину возглавлял Ганцевичский РОВД.

Поздравляя с назначением, председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович заверил, что новый начальник милиции может рассчитывать на поддержку со стороны как депутатского корпуса региона, так и аппарата райисполкома и смежных служб, чтобы вместе с личным составом решить поставленные перед отделом задачи.

Фото Натальи ПАВЛЮКЕВИЧ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Четверть века «Виктории» и награды областного уровня (Лунинецкий район)

Четверть века «Виктории» и награды областного уровня (Лунинецкий район)

27.02.2023
Photo of Почти на 29% больше выявлено случаев ВИЧ-инфекции в Брестской области

Почти на 29% больше выявлено случаев ВИЧ-инфекции в Брестской области

27.02.2023
Photo of Центры профилактики наркопотребления — в Барановичах и Пинске, а мобильный пункт побывает в Лунинецком районе

Центры профилактики наркопотребления — в Барановичах и Пинске, а мобильный пункт побывает в Лунинецком районе

27.02.2023
Photo of Лунинчане выступят в финальном этапе республиканской олимпиады по ОБЖ

Лунинчане выступят в финальном этапе республиканской олимпиады по ОБЖ

27.02.2023
Photo of У православных верующих начинается Великий пост

У православных верующих начинается Великий пост

27.02.2023
Photo of Лунинецкий лесхоз один из лучших в Брестской области

Лунинецкий лесхоз один из лучших в Брестской области

27.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть