Новый начальник Лунинецкого РОВД приступил к своим обязанностям

К обязанностям начальника Лунинецкого РОВД приступил подполковник милиции Виталий Хвесько.

Нового руководителя личному составу представил первый заместитель начальника УВД Брестсткого облисполкома Игорь Жигалов. Он рассказал, что Виталий Вячеславович пришел работать в систему органов внутренних дел еще в 2000 году. После окончания средней специальной школы МВД Республики Беларусь устроился в отдел уголовного розыска ОВД Барановичского горисполкома. Служил на разных должностях, постепенно рос в профессиональной карьере. С конца 2016-го по май 2018-го работал в отделе по раскрытию имущественных преступлений Управления уголовного розыска УВД облисполкома. До назначения на Лунинетчину возглавлял Ганцевичский РОВД.

Поздравляя с назначением, председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович заверил, что новый начальник милиции может рассчитывать на поддержку со стороны как депутатского корпуса региона, так и аппарата райисполкома и смежных служб, чтобы вместе с личным составом решить поставленные перед отделом задачи.

Фото Натальи ПАВЛЮКЕВИЧ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram