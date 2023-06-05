Новый национальный рекорд уроженки Лунинца Ирины Ванюк

В Волгограде завершились Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка», которые собрали лучших спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

На протяжении 4-х спортивных дней мужчины и женщины боролись за звания лучших в своем деле в дисциплинах «подъем по штурмовой лестнице в окна 2 и 4-го этажей учебной башни», «пожарная эстафета», «100-метровая полоса с препятствиями» и «боевое развертывание».

За сборную Беларуси выступала наша землячка Ирина Ванюк. На «штурмовке» она стала финалисткой и показала четвертый результат, а в полуфинале установила национальный рекорд – 6,96 секунды!

В «Пожарной эстафете» белоруски заняли первое место.

– Это командный вид состязаний, который состоит из 4-х этапов по 100 метров каждый, где эстафетной палочкой служит пожарный ствол, – рассказывает Ирина. – Пожарная эстафета – очень непростой, но особо зрелищный вид пожарно-спасательного спорта. На первом этапе спортсмен поднимается на крышу домика при помощи лест-ницы-палки, на втором – преодолевает забор высотой 2 метра. Именно на этом этапе бежала я. На третьем, подхватив рукава и пробежав по буму, эстафетчик присоединяет рукава к разветвлению, прокладывает рукавную линию. А на финальном, четвертом – участник огнетушителем тушит горящую в противне жидкость. У нас все получилось. Счастливы, что смогли завоевать «золото»!

По итогам всех соревновательных дней победителем признана команда Российской Федерации, второе место заняла сборная Республики Беларусь, на третьем – спортсмены из Республики Узбекистан.

Елена ДАНИЛОВИЧ.

Фото из архива Ирины Ванюк

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