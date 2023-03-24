Новый полк и жилье для военных. Как приезд Лукашенко в Лунинец стал вехой в развитии Вооруженных Сил

Президент Беларуси Александр Лукашенко немногим более года назад совершил рабочую поездку в Брестскую область. В Лунинецком районе глава государства посетил военные объекты, где ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Здесь же 21 января 2022 года Президент провел совещание по укреплению военной безопасности страны, которое стало новой точкой отсчета как в целом для Вооруженных Сил, так и в жизни военных в Лунинецком районе. Теперь здесь сформирован новый зенитный ракетный полк.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Рачительно сохраненная еще с советских времен военная инфраструктура как никогда пригодилась в нынешнее неспокойное время. Достаточно напомнить, что авиабаза в Лунинце в годы СССР была очень востребованной и служила интересам стран всего Варшавского договора. Это был учебный аэродром истребителей-бомбардировщиков во время холодной войны.

ЗАЩИТА ЮЖНЫХ ГРАНИЦ

Во время приезда в Лунинецкий район в начале прошлого года Александр Лукашенко сказал: «Сегодня мы собрались здесь, в тихом, спокойном уголке нашей Беларуси, чтобы обсудить вопросы безопасности нашего государства. Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай — непредсказуемости, неадекватности, — и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться».

«Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины — это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что из души украинской нации вырывают все, что только можно. Прежде всего память славянских народов, единые корни, язык, культурный и этнический код, который связывает народы. «Все пытаются уничтожить в душе украинцев, — сказал он. — Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории. В конце концов, мы помним Хатынь, помним, что произошло. И не только что произошло, а кто творил там эти бесчинства. Это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается».

События в Хатыни масштабно и на государственном уровне в Беларуси вспоминали и в нынешнем году, когда на днях исполнилось 80 лет этой трагедии. А вот слова и последовавшие решения главы государства насчет южных рубежей стали действительно пророческими. Обстановка на них и так была далека от идеальной, учитывая взятый украинскими властями еще в 2020 году курс на разрыв нормальных отношений с Беларусью. Но с началом российской специальной военной операции решение укрепить южные рубежи стало не просто своевременным, но жизненно необходимым решением. И противовоздушная оборона здесь в виду имевших место инцидентов играет одну из важнейших ролей.

Хочешь мира — готовься к войне. Этот извечный тезис не раз подчеркивал Александр Лукашенко, требуя предпринимать все для того, чтобы потенциальный противник не мог застать врасплох. При этом Беларусь не желает войны. «Мы выстраиваем свою безопасность исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься», — сказал глава государства.

НОВЫЙ ПОЛК

О том, что необходимо для защиты южных рубежей, министр обороны Виктор Хренин докладывал Президенту еще в конце ноября 2021 года. А потому январский приезд в Лунинецкий район спустя пару месяцев был неслучаен. «Тогда мы договорились о том, что встретимся в какой-то день здесь, в Лунинце, этом, с точки зрения военных, очень хорошем и удобном месте, чтобы обсудить все предложения, которые были тогда изложены. Тогда я попросил доработать те предложения», — рассказал Александр Лукашенко.

Он потребовал доложить по результатам доработки о том, что необходимо делать не только в Лунинце, но и в Беларуси в целом по системе ПВО, и главное — на южных рубежах.

Виктор Хренин в беседе с журналистами в январе прошлого года по итогам прошедшего совещания также отмечал напряженность обстановки и милитаризацию не только в странах НАТО, но и на украинском направлении. «Повышение интенсивности боевой подготовки у наших соседей. И, конечно, изменившийся политический вектор соседней Украины. Оттуда, к сожалению, звучат и обвинения, и угрозы в наш адрес. Они открыто уже заявляют, что в Министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие. Мы постоянно видим, что их воздушное пространство используется разведывательной авиацией. Мы видим, сейчас развернуты лагеря, — сообщал министр. — И на сегодняшний день вопрос военной безопасности стоит очень остро. Мы должны, обязаны принимать решения по защите нашей страны. И как мы сейчас будем защищать, и на будущее».

Поэтому в ходе посещения главой государства шла речь о развитии системы противовоздушной обороны, в том числе на среднесрочную и долгосрочную перспективы до 2040 года. «Этот городок (в Лунинецком районе. — Прим. БЕЛТА) ждет большое будущее, его инфраструктура будет развита, восстановлена, отремонтирована. Здесь и сейчас размещаются воинские части, появятся и новые», — обещал министр.

И вот конкретный результат. Как сообщили 23 марта текущего года в Минобороны, в Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей.

Воинскую часть в Лунинце посетил министр обороны. Он подчеркнул, что формирование нового ракетного зенитного полка стало адекватным ответом на ситуацию вокруг границ страны. «Обстановка вокруг нашей страны не становится спокойнее. Идет активная милитаризация Запада, возрастает военный потенциал возле наших границ. Накачивается оружием Украина, руководство Украины проявляет непредсказуемость своих действий. Мы вынуждены действовать адекватно на те вызовы и угрозы, которые могут возникнуть в рамках безопасности нашей страны. Поэтому было принято решение на базе существующей воинской части в Лунинце создать новый зенитный ракетный полк», — пояснил Виктор Хренин.

Новый полк дислоцируется в 50 км от государственной границы. Сюда перемещены самые лучшие специалисты. Они оснащены современным вооружением. Здесь создана хорошая учебно-материальная база. Обустроены казармы для личного состава срочной службы.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ

Как не раз отмечал Президент, в жилищном вопросе в приоритете военные и многодетные семьи. Человек, который отдает всего себя службе Родине, защите ее рубежей, понимая, что в определенных обстоятельствах придется пожертвовать и собственной жизнью, не должен беспокоиться о тыле и думать, где будет жить его семья. Это принципиальное решение Александра Лукашенко, не только главнокомандующего по должности, но и человека, прошедшего серьезную военную школу, также получило реальное воплощение при развитии военной инфраструктуры в Лунинце.

Построен служебный дом для семей военнослужащих. Для детей выделены места в школах и садах, членам семей предоставлены места для трудоустройства.

В целом при формировании нового полка в приоритете был вопрос социальной защищенности военнослужащих и их семей. «Президент неоднократно говорит, что основная задача государства — обеспечить жильем бюджетников и военнослужащих. Строительство дома для военнослужащих на деле доказывает эти слова. Получение жилья будет стимулом выполнять задачи более качественно, эффективно, профессионально. Когда у человека нет волнения за свой тыл, он будет лучше выполнять задачи. Это аксиома», — сказал Виктор Хренин и добавил, что с заступлением полка на боевое дежурство усилится боевой потенциал Вооруженных Сил и повысится эффективность противовоздушной обороны.

Кстати, в феврале глава государства подписал указ №37 об обеспечении арендным жильем военнослужащих. Ко всем имеющимся способам получения жилья добавлен еще один. Теперь люди в погонах имеют право, отдав определенные годы своей жизни служению Родине, получить жилье бесплатно. А в прошлом году в Беларуси было построено 540 квартир для военнослужащих в 12 городах. В 2023-м планируется возвести более 3,9 тыс. арендных квартир в 24 городах страны.

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