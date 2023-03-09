Новый рентген-аппарат установлен в стоматологическом отделении Лунинецкой поликлиники

В стоматологическом отделении Лунинецкой поликлиники завершена установка новой рентгеновской системы, в которую входят дентальный рентгеновский аппарат и цифровой интраоральный датчик.

По словам заведующего отделением Алины Завацкой, оборудование приобретено за счет бюджетных средств. Необходимо ещё сделать косметический ремонт и получить паспорт кабинета.

В связи с ремонтными работами лунинчане, к сожалению, вынуждены терпеть неудобства. Но, как обещают специалисты, до конца марта планируется завершить все работы. А в настоящее время пациенты могут сделать снимки в Микашевичах или обратиться к специалистам в Пинск.

Более подробно – в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»

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