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Новый руководитель в СУ-63 г. Микашевичи

26.12.2022
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Строительное управление №63, которое  базируется в Микашевичах и входит в состав   стройтреста №2 г. Пинска, возглавил Андрей Лещук.

У нового директора – многолетний  стаж работы в строительной отрасли. После окончания  СШ №1 г. Лунинца продолжил образование в Брестском государственном политехническом институте по специальности «промышленное и гражданское строительство». Первые шаги в практическом освоении профессии сделал на малой родине, где в лунинецкой ПМК-7 прошел путь от мастера до заместителя директора. Затем работал в различных строительных организациях.

Сегодня за плечами Андрея Анатольевича немало объектов. Однако самым важным и значимым стала атомная электростанция в Островце, которой посвятил последние 7 лет. Во время ее возведения он возглавлял участок филиала «Управление строительством БелАЭС» РУП «Белэнергострой». Осенью этого года Андрею Лещуку предложили перейти главным инженером в СУ-63 и он согласился, выбрав из нескольких предложений именно это. Очень хотелось работать поближе к дому – в Лунинце проживает его семья: жена и двое детей. С 8 декабря  приступил к обязанностям директора строительного управления №63.

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