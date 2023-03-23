Новый зенитный ракетный полк сформирован в Беларуси. Он находится в Лунинце

Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщили пресс-служба Министерства обороны.

«При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей», — рассказали в Минобороны.

Сегодня вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетят председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин

belta.by

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