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Новый зенитный ракетный полк сформирован в Беларуси. Он находится в Лунинце

23.03.2023
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Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщили пресс-служба Министерства обороны.

«При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей», — рассказали в Минобороны.

Сегодня вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетят председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин  

belta.by

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