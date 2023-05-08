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Нужна работа? В Брестской области пройдут ярмарки вакансий. В Лунинецком районе — 25 мая

08.05.2023
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В Брестской области в мае планируется 13 электронных ярмарок вакансий, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.

Электронные ярмарки намечены на вторую половину месяца. Так, в Пинске ее намерены провести 16 мая, в Пинском районе — 17 мая. Подыскать работу в онлайн-формате предложат 18 мая жителям Барановичей, Жабинковского, Ивановского и Ивацевичского районов. Такое мероприятие организуют 23 мая в Каменецком районе, 24 мая — в Дрогичинском, Ляховичском и Столинском районах. В Бресте и Лунинецком районе электронные ярмарки вакансий запланированы на 25 мая, в Брестском районе — на 26 мая.

К ярмарке вакансий можно присоединиться, перейдя на сайт e-vacancy.by. Работники кадровой службы ответят на вопросы соискателей. Желающие смогут получить консультации и узнать об условиях труда, направить резюме и получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Также в этом месяце отдельно предоставят возможность для поиска работы молодежи. С 15 по 19 мая пройдет республиканская молодежная ярмарка вакансий. К ней присоединится и Брестская области. Так, в Бресте мероприятие организуют 16-17 мая в здании областной библиотеки имени М.Горького. В Барановичах юношей и девушек приглашают на ярмарки 17 и 19 мая, в Пинске — 17-18 мая. В этих городах такие мероприятия проведут в зданиях местных управлений по труду, занятости и социальной защите. В Кобрине для ярмарки вакансий забронировали 16 и 17 мая. Ее организуют в актовом зале райисполкома. Для молодежи ярмарки вакансий пройдут во всех районах Брестской области.

На таких мероприятиях подыскать работу помогут выпускникам учебных заведений и учащейся молодежи. Ожидается, что в Бресте, Барановичах, Пинске и Кобрине свои предложения о занятости предоставят не менее 25 нанимателей. В районах планируется участие представителей не менее 10 предприятий.

По оперативным данным, на предприятиях и в организациях Брестской области насчитывается почти 13 тыс. свободных рабочих мест. В январе — апреле за содействием в трудоустройстве обратились более 5,8 тыс. мужчин и женщин. В качестве безработных были зарегистрированы почти 2,9 тыс. человек. Специалисты службы занятости помогли найти работу около 4,3 тыс. жителей региона, в том числе более 2 тыс. безработных.

belta.by

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