О чем договорились Лукашенко и Путин в Минске

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 19 декабря в Минске во многих смыслах была особенной. Начиная с того факта, что в предыдущий раз российский лидер приезжал в белорусскую столицу еще летом 2019 года, и заканчивая уникальной атмосферой, в которой прошли переговоры с участием широкого круга высокопоставленных правительственных чиновников с обеих сторон. Собраться в таком составе решили давно — чтобы обсудить вопросы стратегического характера, проревизировать реализацию 28 союзных программ, дав зеленый свет дальнейшей работе правительств. Ведь по некоторым моментам расставить точки над «i» и, как говорится, расчистить дорогу на интеграционном треке требовалось на самом высоком уровне. Но сходу бросалась в глаза одна очевидная вещь — все собрались в этот день во Дворце Независимости не спорить и отстаивать какие-то свои сиюминутные национальные интересы (хотя и они не пострадали), а договариваться открыто и на перспективу. Кажется, это получилось. Хотя конспирологии в преддверии приезда в Минск Владимира Путина хватило бы не на одну фантастическую повесть.

Примечательно, что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина сразу началась с расширенного состава в присутствии членов делегаций. При этом лидеры стран расположились не друг напротив друга, как это обычно происходит в ходе таких переговоров, а рядом. В этом особый символизм, подчеркнут дружественный и союзнический характер отношений. Кстати, из аэропорта на переговоры лидеры стран приехали также вместе — на автомобиле «Аурус», а уже поздно вечером Александр Лукашенко как гостеприимный хозяин проводил коллегу и друга обратно в аэропорт.

ДЕРЖАТЬ УДАР. Каковы истоки нынешнего этапа в белорусско-российских отношениях?

Свобода, равенство, братство — так со времен Великой французской революции звучит национальный девиз этой страны. В то время как эти три понятия на Западе, да и самой Франции все чаще предаются не то забвению, не то поруганию, Беларусь и Россия активно берут их на вооружение, стремясь выстроить эффективный союз, основанный на общности интересов и взаимоподдержке.

В 2022 году обе страны подверглись жесточайшему санкционному и политическому давлению так называемого коллективного Запада. Россия оказалась вовлечена в этот водоворот в качестве крупного мирового геополитического игрока. По словам Александра Лукашенко, развязанная сначала экономическая война быстро переросла в прокси-войну с Россией руками украинцев или «до последнего украинца». Беларусь же как ближайший союзник пошла в пристежку, чтобы не дать возможности через нее обойти санкции. Впрочем, и до этого на Западе ее не жаловали, инспирировав в 2020 году попытку мятежа.

«Они хотели лишить нас и независимости, и суверенитета одновременно», — отметил белорусский лидер, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров.

Думается, в этом заключался стратегический просчет Запада. Пытаясь оттянуть Беларусь и Россию друг от друга, там только способствовали сближению двух братских стан, приблизив ясное осознание факта, что деньги порой не главное. Потому что плечо надежного союзника и друга в нынешнем мире само по себе бесценно.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так и здесь Беларуси и России фактически извне помогли забыть о всякого рода газовых, молочных и иных войнах, объединить усилия ради общей цели — выстоять и обеспечить благополучие народов своих стран.

«Когда западные партнеры ушли, мы оказались для огромной России востребованными. А это наше общее, что мы создавали совсем недавно (речь о производственном потенциале Беларуси, который был сохранен и приумножен после распада Советского Союза. — Прим. БЕЛТА). Вот отсюда мы что-то можем. И если мы нужны (а сейчас Россия обнаружила — мы им нужны на российском рынке), мы идем туда и замещаем тех, кто ушел. Еще немножко времени, и мы их заместим. Мы вместе с россиянами — учеными, конструкторами — создадим такие образцы, которых не видел мир. И это не замашки какие-то нереальные. Мы уже много сделали. Мы не рухнули, как нам пророчили, на 20-25% ВВП», — заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь Президент России отметил: «Сейчас, когда с нашего рынка некоторые наши западные партнеры уходят, действительно, для белорусских производителей открываются окна возможностей. И белорусский товар очень хорошо идет на российском рынке».

«Подчеркну: наши страны — ближайшие союзники и стратегические партнеры, сотрудничество между которыми развивается на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», — сказал российский лидер.

Александр Лукашенко заявляет, что в настоящее время фактически определяется будущее белорусского и российского народов: «Реальность такова, и здесь нет ни капли пафоса. Сегодня можно однозначно констатировать: вместе мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик. Притом неожиданно для всех. И прежде всего тех, кто создавал нам сложности».

Ситуация в мире стремительно меняется, и данные перемены по глубине и масштабам без всякого преувеличения носят по-настоящему судьбоносный характер. Но безусловно одно — если кто-то хочет сегодня разорвать отношения и вбить клин в отношения между Беларусью и Россией, у них это не получится. «Они будут только укрепляться. А базу сегодня мы фактически с Президентом и нашими коллегами создали для будущего рывка вперед. Мы его совершим», — уверен Президент Беларуси.

Большое видится на расстоянии, и страны идут к нему постепенно, стараясь делать выверенные шаги. В этом весь секрет частых в последнее время встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина — надо было поговорить по тем или иным вопросам, будь то безопасность или экономика, скоординировать действия. «При таком объеме сотрудничества очень много вопросов, которые требуют постоянного административного сопровождения на высоком или на самом высоком уровне. Правительства занимаются этим почти каждый день. Объем колоссальный. Они много очень сделали. Нам остается только какие-то точки расставить над «i». Но это нужно делать постоянно», — отметил российский Президент.

«Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы», — сказал Александр Лукашенко в начале переговоров.

Не сглазить бы, но пока обе страны действительно весьма достойно держат удар. Видимо и не без божьей помощи, будь то погода, позволившая получить в этом сезоне рекордные урожаи, или хорошая конъюнктура на основные сырьевые товары на внешних рынках. В то время как санкции бумерангом гораздо больнее ударили по самим странам-инициаторам на Западе. К сожалению, как обычно, страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес.

Таким образом, Беларуси и России, чтобы не потерять себя в реалиях нынешнего мира, приходится постоянно импровизировать, чувствовать ритм друг друга, приспосабливаться к меняющимся условиям. И в этом можно провести параллели с аргентинским танго, которое, в отличие от стандартного, никогда не танцуют по шаблону, но всегда с особым отношением и вниманием к партнеру.

Что же касается Аргентины и Франции — финалистов завершившегося в Катаре чемпионата мира по футболу — к ним мы еще вернемся. О впечатлениях от главной игры четырехлетия журналисты также не преминули спросить президентов. Пока же об основных договоренностях и заявлениях большого белорусско-российского дня в Минске.

БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ. Что Россия готова делать в Беларуси «себе в ущерб»?

Непростое время требует политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. «Это наш ответ. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза. Поэтому наш безусловный приоритет — решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависят благосостояние населения и в конечном итоге поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сферах», — заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин обратил внимание, что в прошлом году страны совершили очень хороший рывок в развитии торгово-экономических связей: товарооборот вырос на треть и достиг $38,5 млрд. «Это очень хороший и значимый показатель», — убежден он. За 10 месяцев этого года вырос еще на 10%. Поэтому есть основания полагать, что в этом году будет новый рекордный товарооборот в $40 млрд.

Российский лидер отметил, что Беларусь и Россия активно работают практически по всем направлениям, в том числе в сфере энергетики. «Как мы отмечали с Александром Григорьевичем, Россия в ущерб себе тем не менее продолжает атомный проект. Атомную электростанцию строим, первый блок работает, и он замещает около 4,5 млрд куб.м газа», — сказал Владимир Путин. Далее он пояснил, почему Россия делает это некоторым образом «в ущерб себе»: «Могли бы поставлять газ дополнительно, а вместо этого электростанция работает и объем вырабатываемой электроэнергии соответствует 4,5 млрд куб.м газа, который «Газпром» мог бы поставлять на белорусский рынок, но теперь не поставляет».

«Готовы и дальше развивать этот проект, работать, блоки строить, — подчеркнул Владимир Путин. — Что, на мой взгляд, самое важное — это то, что мы готовы (и делаем это) создавать отрасль (в сфере атомной энергетики. — Прим. БЕЛТА), готовить кадры национальные, развивать науку соответствующим образом. Такие договоренности предварительно у нас уже есть. Мы готовы пообсуждать и действовать».

В следующем году планируется полностью завершить строительство второго энергоблока Белорусской АЭС.

Президент России особо акцентировал внимание, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки продуктов питания. «Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Это очень важно. Перевозки, транспорт…» — сказал он.

ЦЕНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Удалось ли договориться по газу?

Вопрос цены на российский газ в переговорной повестке был одним из тех, которым чаще всего интересовались журналисты у членов делегаций с обеих сторон. Детали главы государств обсуждали лично, но конкретики пока не так много, как хотелось бы. Вероятно, подробности станут известны после формализации соответствующих договоренностей на правительственном уровне. Однако точно можно утверждать, что выработанные решения устраивают Беларусь.

«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики, — сказал Владимир Путин. — Будем считать, что все основные параметры, в том числе и чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы».

Отвечая на вопросы журналистов, он еще раз подтвердил, что договоренности по цене на энергоносители достигнуты, но подробности раскрывать не стал: «Я уже сказал. Могу только подтвердить: договоренности достигнуты».

Александр Лукашенко пояснил, что по данной тематике приняты соответствующие решения, которые в ближайшее время формализуют правительства двух стран: «Я думаю, тогда будет повод нам говорить. Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане».

По его словам, появились и новые темы в области поставок газа, но о них пока тоже не стали говорить публично. «Скажу только одно: мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка, концепции и ценообразования на ближайшие три года», — отметил Президент Беларуси.

ЩЕПЕТИЛЬНАЯ ТЕМА. Чему в Беларуси учат военных пилотов и что поставили на боевое дежурство?

Как рассказал Президент России, в ходе переговоров были обсуждены вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности, в том числе сотрудничество в рамках ОДКБ. В Союзном государстве ведется совместное военное планирование, действует региональная группировка войск. В настоящее время на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания боевых соединений и воинских частей двух стран. Создана и несет боевое дежурство единая система ПВО. Стороны договорились и впредь принимать сообща все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышая их боеготовность, продолжить практику регулярных совместных учений, взаимные поставки вооружений.

Достигнута также договоренность продолжить реализацию предложений белорусской стороны по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Такую форму сотрудничества, отметил Президент России, используют и в других странах и блоках.

Александр Лукашенко подтвердил соответствующие договоренности. В настоящее время, по его словам, ведется подготовка экипажей самолетов. «Исходя из складывающейся ситуации по периметру границ мы обсудили некоторые важные детали сотрудничества в сфере военной безопасности. Я благодарю вас, Владимир Владимирович, что по всем темам мы нашли взаимопонимание, поддержку и приняли нужные решения. Особая вам благодарность и не только от меня, и не только от военных за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И, самое главное, комплекс «Искандер», который вы также, пообещав полгода назад, передали нам», — сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко продолжил: «Вы только что аккуратно затронули очень щепетильную тему (но не мы ее авторы) по подготовке и тренировке наших экипажей (самолетов. — Прим. БЕЛТА), способных нести специальное вооружение и специальные боеприпасы. Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».

«Это не угроза кому-то. Я несколько раз и в Питере, и в Москве, и в Сочи, встречаясь, вас информировал, что у нас вызывает большие опасения напряжение по периметру границ Союзного государства. Прежде всего на Западе. И нам надо было обезопасить белорусское государство. Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси. Еще раз вам огромная благодарность», — резюмировал белорусский лидер.

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ. Что сейчас важнее денег?

Александр Лукашенко уверен, что в вопросе реализации потенциала сотрудничества с Россией время сейчас важнее денег. «2022 год дает основания утверждать с осторожным пока оптимизмом, что мы справляемся, и довольно неплохо, с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели или не верили в него. Но нужна скорость в принятии и реализации решений. Время сейчас важнее денег. В этом суть наших переговоров сегодня», — заявил глава государства.

Он рассказал, что с Владимиром Путиным они обсудили ход реализации общего плана экономического развития — 28 союзных программ. Пока выполнено около 60% от общего числа задач, определенных этими программами. Уже подписан ряд системообразующих документов в таможенной сфере, налогообложении. «Нужно развивать наш успех», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, ключевую важность имеют программы, которые предусматривают создание объединенных энергетических рынков (даны соответствующие поручения правительствам, чтобы доработать эти программы), формирование единой промышленной и аграрной политики. «Мы договорились, что будем укреплять нашу кооперацию. Не будем создавать ненужных параллельных производств, если они есть в той или иной стране, и будем делать акцент на промышленности», — рассказал глава государства.

Стороны также говорили об унификации регулирования транспортного рынка. «Думаю, в ближайшее время все вопросы снимем по этой теме», — заявил Александр Лукашенко.

«Эти вопросы обеспечат равные условия деятельности субъектов хозяйствования и доступ товаров к государственным закупкам. По всем этим направлениям решили ускоряться. Темпы, темпы и еще раз темпы. Время не терпит», — акцентировал внимание белорусский лидер.

Он уверен, что надо концентрировать совместные усилия на преобразовании экономик Беларуси и России в направлении повышения их наукоемкости, инновационности, цифровизации и технологического суверенитета.

«Все эти направления имеют стратегический характер. Такие вопросы решаются не сегодня и не завтра. Надо время», — сказал Президент.

ПИСК БЕГЛЫХ. Правда ли, что Россия намерена поглотить Беларусь?

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом», — подчеркнул российский лидер, отвечая журналистам на вопрос о подобных домыслах.

Владимир Путин привел пример, что в ходе переговоров в Минске стороны говорили о чувствительном для экономики вопросе ценообразования в энергетике. «Вопрос в том, как Президент Беларуси сказал, чтобы эти вопросы в области ценообразования были справедливыми. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. У нас разные подходы к субсидированию отдельных участников экономической деятельности. Уровень разный, подходы разные. И поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь, и договориться об этих общих принципах. Вот с этим связана и работа в области таможенного регулирования, налогового регулирования», — сказал российский лидер.

Таким образом, недобросовестные критики со стороны, говоря о поглощении, либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят об этом, вводя в заблуждение людей, сделал вывод Владимир Путин.

«Вопрос не в поглощении. Вопрос в согласовании экономической политики. Так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное — это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш интеграционный процесс. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все», — подытожил российский лидер.

Александр Лукашенко согласился со сказанным, но сделал важное дополнение. «Не просто в своем подавляющем большинстве, а это тезисы (о поглощении. – Прим. БЕЛТА) из-за рубежа — наших беглых. Вот они, пару тысяч, сбежали туда, деньги-то надо зарабатывать (а просто так ничего не платят), вот им и подбрасывают. Они даже не пишут их. Эти тезисы им подбрасывают», — сказал он.

Глава белорусского государства отметил, что соответствующие тезисы о поглощении звучали и накануне визита Владимира Путина в Минск. «Да, об этом сегодня пискливо из-за границы нам начинают говорить», — констатировал Президент Беларуси.

ПРОСТО О ГЛАВНОМ. Почему Беларуси важно сотрудничество с Россией и что та получает взамен?

Тему мнимой перспективы поглощения развил и Александр Лукашенко. Абсурдность таких предположений он доказал на конкретных примерах. «Говорить о том, что кто-то кого-то поглощает… Встает вопрос, а зачем? Россия всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили. Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту», — подчеркнул он.

Президент отметил, что главное — результат, и по целому ряду животрепещущих вопросов на переговорах удалось найти решения.

Например, энергетика. «Мы что, производим газ? Нет. Природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, которые можем переработать? А два модернизированных, самых современных предприятия у нас, мы их можем обеспечить? Нет. К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились. Ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены. А еще же сегодня и проблема реализовать нефтепродукты. И так далее и тому подобное. Мы это обсуждали и приняли решение по этим вопросам», — сказал глава белорусского государства.

Владимир Путин поддержал тезисы белорусского лидера, но обратил внимание и на другой выгодный России аспект. «Да, в Беларуси нет нефти и газа. Но НПЗ есть. И в какой-то момент нам потребовалось получить на нашем рынке дополнительные объемы нефтепродуктов — бензинов и так далее. Мы получаем их с ваших заводов. Это на самом деле работа двусторонняя и весьма эффективная», — сказал он.

Александр Лукашенко продолжил перечисление тематики сотрудничества сферой транспорта. В частности, речь о каботажных перевозках. «Поручение правительству Президент России дал немедленно доработать и принять решение, выгодное для нас. А это 25 тысяч перевозчиков, это около 100 тысяч (человек. — Прим. БЕЛТА) в семьях живет», — заметил он.

Однако не нефть и газ были главным вопросом, а промышленная политика, поделился подробностями Александр Лукашенко: «Не создавать параллельные производства, кооперация. Чтобы никто нас больше никогда не наклонял. Чтобы не пришел, а потом не бросил это все и не ушел, как это было сделано. Это что, нам не выгодно? Россия без нас обойдется. А мы без нее нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных».

В аналогичном ключе Президент высказался и в вопросе безопасности и обороны. «Давайте откровенно: мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает…» Вот посмотрите, после наших заявлений. А пошел же навстречу (Владимир Путин. — Прим. БЕЛТА) как родной, как близкий Беларуси человек».

КОСМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ. Какое предложение Путина принял Лукашенко?

На брифинге для СМИ Президент России Владимир Путин подтвердил планы о полете белорусского космонавта в 2023 году. «В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта», — сказал глава российского государства.

Он также сообщил, что Александр Лукашенко принял его приглашение в ближайшие дни посетить центр подготовки космонавтов в России. «Александр Григорьевич, если я правильно вас понял, принял мое приглашение посетить центр подготовки космонавтов в России в ближайшие дни перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге», — сказал Владимир Путин.

Как сообщалось БЕЛТА, в середине апреля текущего года Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе посетили космодром Восточный в Амурской области. Тогда кроме текущих вопросов в белорусско-российской повестке речь шла о подключении белорусских специалистов к строительству объектов в рамках этого масштабного проекта.

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ. За кого болел Президент Беларуси на чемпионате мира по футболу?

В последние несколько недель внимание всего мира было приковано к событиям на чемпионате мира по футболу в Катаре. В числе болельщиков и лидеры стран, причем не только те, чьи команды завоевали право выступать на мундиале. Как и писалось выше, об этом Александра Лукашенко и Владимира Путина спросили на прощание журналисты.

«Я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину. У них это даже не философия. У них это что-то святое. Они все в футболе», — сказал Президент Беларуси.

Он рассказал, что посмотрел весь финальный матч между Аргентиной и Францией. И, по мнению Александра Лукашенко, Аргентина абсолютно заслужила победу: «Они доминировали всю игру — и основное, и дополнительное время. Но, будем откровенны, Бог в этой игре был с Францией, потому что такого не бывает, чтобы за несколько минут до окончания можно было сравнять счет за полторы минуты, как это сделал французский нападающий. Но объективно Господь, как истинный Творец, увидев все это, отступил и подарил победу в драматическом матче знаете кому. Поэтому все как и должно было быть: Аргентина с помощью Господа Бога в конце концов заслужила эту победу в драматическом матче. Лучше не придумаешь».

«Позволю себе добавить: мне кажется, что Господь Бог был в том числе на стороне болельщиков, — заметил Владимир Путин. — И надо поблагодарить обе команды за блестящую игру. Они создали настоящий праздник футбола для всех любителей спорта и футбола в мире. Обе команды играли блестяще. Драма была такая, до последней секунды. Сражались очень достойно, но победил сильнейший».

Президент России также поделился своими впечатлениями от матча, рассказав, что смотрел его вторую половину с того момента, когда счет был 2:2. «Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить Президенту (Аргентины. — Прим. БЕЛТА), поздравить его.

Журналисты в свою очередь поинтересовались, а был бы аналогичный звонок от Президента России Президенту Франции в случае победы команды этой страны, был бы у Макрона шанс услышать звонок от Путина?

Предваряя ответ Президента России, Александр Лукашенко пошутил, что, скорее всего, ситуация была бы ровно противоположной и инициатором звонка стал бы сам французский лидер: «Это он бы позвонил Владимиру Владимировичу и радостно произнес, что они выиграли, и ждал бы от него поздравления».

Президент России ответил на вопрос журналистов следующим образом: «У меня со многими коллегами сохраняются деловые отношения, в том числе и с Президентом Франции. Мы действительно поддерживаем контакты по телефону».

belta.by