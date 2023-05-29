Общество

О цифровом рубле, дедолларизации и резервной валюте. Лукашенко встретился с главой Центробанка России

29.05.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая провел встречу с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной.

“Вы общепризнанная фигура. Даже наши враги признают, что Эльвира Набиуллина очень быстро разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами, особенно в условиях санкций. Это я почти процитировал наших врагов. Поэтому я бы просил вас также остановиться на вопросе – много об этом говорят – цифрового рубля. Что это такое, как будем двигаться в этом направлении. Но самое главное для меня – это все-таки резервная валюта”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сейчас происходит дедолларизация международной экономики. В этой связи он поинтересовался мнением главы Центробанка, насколько глубоко зашел этот процесс. “Естественно, что появятся новые резервные валюты. Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать или все-таки это долгий процесс?” – уточнил Президент.

Александр Лукашенко также предложил Эльвире Набиуллиной рассмотреть ряд других вопросов, которые ранее уже обсуждались между сторонами. “Я с удовольствием послушал бы вас по тем проблемам, которыми живут сегодня центробанки и Беларуси, и России. И если есть какие-то вопросы, вы скажите, мы будем работать над этими вопросами, чтобы их снять”, – сказал глава государства.

“Мы же по валютному союзу (речь о Межбанковском валютном совете Национального банка Беларуси и Центрального банка России. – Прим. БЕЛТА) два раза в год встречаемся. Не только в Минске, мы встречаемся в разных местах. Обсуждаем все вопросы, то, о чем вы сказали”, – отметила Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка прибыла в Беларусь накануне. По ее словам, она была впечатлена природой и ухоженностью страны. “Вчера просто приехала чуть-чуть пораньше. И мы проехались – конечно, потрясающе. Посмотрели на поля – это восторг, – поделилась Эльвира Набиуллина своими впечатлениями. – Очень ухоженно все, очень красиво. Все засеяно, все работает. Конечно, потрясающе”.

“Похоже на вашу родину (Эльвира Набиуллина родом из Уфы, столицы Башкортостана. – Прим. БЕЛТА). Я всегда говорю: лечу на самолете, подлетаю к вам – один в один. Один в один природа”, – заявил Александр Лукашенко.

belta.by

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