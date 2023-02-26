ОбществоПроисшествия

О ложной информации об инциденте на белорусско-украинской границе

26.02.2023
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В отношении ложной информации об инциденте на белорусско-украинской границе дан комментарий Госпогранкомитетом Беларуси 

Ряд источников в сети интернет, в первую очередь деструктивной направленности, распространяет со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля текущего года перестрелке на участке границы с Украиной.

Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали.

Подразделения органов пограничной службы несут службу в местах постоянной дислокации.

Государственный пограничный комитет обращает внимание на необходимость пользоваться официальными, проверенными и достоверными источниками информации, не поддаваться провокациям и вбросам.

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