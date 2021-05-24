О первых результатах расшифровки данных бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета

Комментарий командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Игоря Голуба:

«На текущий момент по результатам предварительной работы Государственной комиссии, которая создана по указанию Главы государства (в нее входят представители прокуратуры, Следственного комитета и Министерства обороны Республики Беларусь и других ведомств, необходимых для проведения расследования), удалось извлечь с места падения самолета так называемые черные ящики (бортовые самописцы).

По предварительным, первым результатам расшифровки этих черных ящиков уже достоверно могу сказать: первое – аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете самолета Як-130 над аэродромом Барановичи. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков. В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно Руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был покинуть самолет – катапультироваться. Руководитель полетов не менее 10 раз в эфир подал команду «Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!». В это время самолет перешел в неуправляемое хаотичное движение и его траектория начала уклоняться влево, т.е. в сторону города.

Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться и ему удалось перейти на резервную систему управления. В данном случае резервная система позволила стабилизировать только направление полета и экипажу удавалось изменять направление полета, но не высоту – высота продолжала интенсивно падать. Как показывают средства объективного контроля, от момента создания аварийной ситуации до падения самолета в точку прошло чуть более минуты.

В этих условиях неимоверными усилиями на высоте порядка где-то пятидесяти (более точно, мы расшифруем, будет доложено после окончания расследования уже председателем государственной комиссии), на высоте где-то около пятидесяти метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полета неимоверными усилиями и направить самолет именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек.

К сожалению, уже перед гарантированным падением в эту точку, экипажу не хватило высоты для принятия решения и безопасно покинуть самолет. По данным бортовых самописцев на текущий момент мы видим, что экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета до момента касания земли. Это то, что сейчас известно после предварительных первых результатов черных ящиков. Но уже в этой ситуации я, как командующий вижу, что экипаж проявил самые лучшие качества белорусских военных – он до конца выполнял свой воинский долг, он ценой своей жизни спас жизни мирных наших граждан. Это настоящие патриоты нашей страны.

От имени командования ВВС и войск ПВО, всего личного состава ВВС и войск ПВО хочу выразить семьям погибших, их родным и близким самые глубокие соболезнования. Мы оказываем и будем оказывать всю возможную посильную в этой ситуации помощь. Но эти офицеры, эти наши боевые братья – они навсегда с нами в строю».