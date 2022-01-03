О проекте Конституции: поступает около 300 предложений в день

Процесс обсуждения проекта Конституции не ограничен какими-то временными рамками и займет столько времени, сколько нужно, чтобы обработать поступающие от населения предложения. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский,

Текст предложенных в Конституцию Беларуси изменений размещался на правовом портале, сайте Президента страны, в республиканских и местных СМИ, библиотеках – и люди активно включились в обсуждение, по словам Андрея Мательского. И каких-то сроков для завершения этого процесса не обозначено. “В настоящее время мы получаем около 300 предложений граждан в день. И пока будет такая активность, пока люди будут высказываться достаточно массово, мы будем проводить эту работу и все учитывать”, – сказал Андрей Мательский.

“Уже в первый день мы получили около 200 откликов граждан, мнений и предложений. Люди заинтересованы высказать собственные предложения по этому документу. У нас было более тысячи предложений граждан, мы проводим работу по их систематизации и обобщению. Больше всего электронных писем”, – сказал Андрей Мательский.

Примерно 98% откликов, по его словам, направлено на поддержку вынесенных на обсуждение положений проекта. Порой люди высказывают свое определенное видение по тому или иному вопросу. “И наша задача – учесть мнение каждого. Например, один гражданин написал нам, что не нужно в Конституции закрепление нормы, что в Беларуси развивается атомная энергетика. Хотя подавляющее большинство людей пишет, что это прекрасно: развивается наука, технологии, производства, создаются рабочие места. Два человека написали: давайте вернемся к парламентской республике. Хотя подавляющее большинство как раз комментирует подготовленный проект Основного закона, что он обеспечивает сильную Беларусь, сложившиеся традиции, что у нас сохраняется президентская республика. Но все предложения мы учитываем, и мнение каждого отразим в итоговом документе”, – подчеркнул Андрей Мательский.

Среди часто повторяющихся в письмах тем – норма о Всебелорусском народном собрании. “Некоторые предлагают исключить эту новую главу в проекте Основного закона. Но в большинстве своем люди задают вопросы: а насколько эти положения будут соответствовать принципу разделения властей? Не получится ли, что этот новый орган будет дублировать деятельность парламента? Люди включаются в диалог и формируют совершенно справедливые вопросы”, – сказал Андрей Мательский.

Например, с учетом компетенций, которыми наделяется по проекту ВНС, людей волнует, каким будет его состав и достаточно ли он профессионален для принятия столь важных решений. Андрей Мательский отметил, что все эти детали будут уточнены в законе о ВНС, который предполагается разработать в течение года после принятия Конституции.

Глава НЦПИ добавил, что многие сообщения не содержат конкретики, а просто выражают поддержку проекту и отмечают, что Конституция отвечает требованиям сегодняшнего дня.

Отметил он и конструктивные предложения. “Например, порядка 5% граждан предлагают норму, что брак – это союз мужчины и женщины, дополнить словами “по рождению”. Тут мы понимаем, что сталкиваются системы ценностей: традиционные христианские и современное гуманистическое восприятие. Люди говорят, если сегодня перемена пола – достаточно распространенная операция, должен же человек жить полноценной жизнью в нашем обществе. Скажу, что подавляющее большинство разделяет то положение, которое написано в проекте”, – сказал Андрей Мательский.

Предложения также поступают в адрес государственных органов, а в начале следующей недели НЦПИ намерен наладить взаимодействие с развернувшими работу общественными приемными ОО “Белая Русь” и другими активными в этой работе общественными организациями. Поэтому в ближайшие дни ожидается даже большее число поступающих откликов граждан для анализа

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