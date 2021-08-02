О профилактике нарушений законодательства в период проведения уборочной компании 2021 года

Пинский межрайонный отдел Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда сообщает, что государственными инспекторами отдела проведены мониторинги, обследования в составе мобильных групп сельскохозяйственных организаций Пинского, Столинского и Лунинецкого районов в период проведения уборочной компании зерновых культур 2021 года, в ходе которых выявлены характерные нарушения создающие угрозу для жизни и здоровья работающих, а так создающие предпосылки для возникновения пожаров. В основном нарушения подразделяются на организационные, касающиеся зерноочистельных и зерносушильных комплексов и нарушения по оборудованию сельскохозяйственной и автотракторной техники участвующей в массовых сельскохозяйственных работах.

В отдельных организациях перед началом массовых уборочных работ не были проведены внеплановые и первичные инструктажи по вопросам охраны труда с работниками, привлекаемыми к уборочным работам, а так же работники допущены к работам без обучения и проверки знаний по программе пожарно-технического минимума.

В путевых листах сельскохозяйственной и автотракторной техники отсутствует отметка лица, ответственного за выпуск на линию в технически исправном состоянии транспортного средства.

Трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства управляющие зерноуборочными комбайнами и тракторами допущены к работе не имея при себе удостоверений на право управления.

Работники допускаются к работе без средств индивидуальной защиты (трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства управляющие зерноуборочными комбайнами – как зачастую обуты сланцы без наличия фиксирующих элементов к пятке).

На зерноочистительно-сушильных комплексах не ограждены приямки норий, а так же приводы очистительных машин (ременных, цепных передач) защитными кожухами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.

Помещения зерноскладов не оборудованы устройствами для удержания полотен дверей в открытом положении.

На одном из зерносушильных комплексов выполнялись сварочные работы при этом наряд-допуск на проведение огневых работ не выдавался, на месте производства работ отсутствовали огнетушители и ответственный руководитель работ.

На зерноочистительно-сушильных комплексах использовались самодельные деревянные приставные лестницы без инвентарных номеров и проведенных испытаний, ступени не врезаны в тетиву, лестница не скреплена стяжными болтами диаметром не менее 8 мм, не снабжённые устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе (башмаки из резины или другого нескользящего материала).

Автотракторная техника допущена к работе не оборудованная (или с неисправными) огнетушителями и искрогасителями.

Эксплуатируются трактора в сцепке с пресс-подборщиками, а так же зерноуборочные комбайны без наличия защитных ограждений (или с частично разломанными ограждениями) карданных валов.

Эксплуатируется трактора в сцепке с тракторными прицепами без дополнительного соединения страховочной цепью.

Зачастую указанные нарушения не требуют серьёзных материальных средств на их устранение, что свидетельствуют как о низкой личной мотивации работников к безопасному труду, так и недостаточном внимании к вопросам охраны труда со стороны руководителей организаций, должностных лиц и служб охраны труда.