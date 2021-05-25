О происходящем вокруг инцидента с самолетом Ryanair

Недавний инцидент с перенаправлением рейса 4978 Афины – Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair в Национальный аэропорт «Минск» из-за ложной угрозы взрыва возглавил последние рейтинги самых обсуждаемых событийных новостей мира. Принимать важное решение белорусской стороне пришлось в экстренном порядке, исходя из складывающихся обстоятельств. Случай редкий, вместе с тем, не эксклюзивный: в новейшей истории известны его аналоги – столь же громкие и оказавшиеся менее на слуху.

События 23 мая развивались стремительно. Во время нахождения в воздушном пространстве Беларуси поступает сообщение о минировании борта. Экипаж запрашивает посадку в Национальном аэропорту «Минск». Команду принять самолет в столице дает лично Президент Беларуси Александр Лукашенко, по его же поручению для сопровождения в небо взмывает истребитель. Посадка проходит успешно. На полосу аэропорта стягиваются десятки пожарных автомобилей, незамедлительно проводятся оперативные проверочные мероприятия, на место прибывают дополнительные расчеты МЧС, работают саперные группы, проводится досмотр ручной клади и багажа пассажиров. Сообщение о минировании не подтверждается, и через некоторое время Ryanair следует далее по маршруту…

Сегодня в эпицентре обсуждений постфактум остается тема целесообразности предпринятого Беларусью шага. И вот что говорят специалисты:

Директор Института воздушного и космического права AEROHELP, эксперт в области воздушного права Олег Аксаментов: «Если исходить из известных на данный момент официальных данных, предоставленных Минском, незапланированная посадка пассажирского самолета Ryanair Афины – Вильнюс в аэропорту белорусской столицы осуществлена в полном соответствии с правилами выполнения международных полетов. Экстренная посадка была выполнена по правилам, даже если информация о минировании самолета исходила не от экипажа, а от какого-то третьего лица, в том числе анонимного. Одного сообщения, даже впоследствии оказавшегося ложным, о заминированном воздушном судне достаточно, чтобы обеспечить безопасную внеплановую посадку самолета в аэропорту».

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «В действиях Беларуси нарушений международных авиационных правил нет. Беларусь как член ICAO (Международная организация гражданской авиации) отвечает перед международным сообществом за безопасность полетов гражданских воздушных судов в своем воздушном пространстве. ICAO – неполитическая организация, которая ставит безопасность пассажиров во главу угла.

Соответственно, любые действия, которые предпринимаются для ее обеспечения, абсолютно правомерны. Ответственность наступает в том случае, если бы Минск не отреагировал на поступивший сигнал, но о нем сообщили командиру воздушного судна, и поскольку тот находится на территории Беларуси, то должен подчиняться указаниям диспетчерских служб – правилам воздушного пространства того государства, в котором он находится».

Авиаюрист Алексей Елтунов: «Воздушное пространство любого суверенного государства является его собственностью. При этом любое государство имеет право применять необходимые средства для предотвращения террористической угрозы в своем воздушном пространстве. Белорусские власти воспользовались этим правом. Международные стандарты – ни Чикагская, ни Монреальская, ни Гаагская конвенции – не регулируют порядок действий государств, в воздушном пространстве которых пролетает предположительно заминированный самолет. Решение в таких ситуациях принимает командир воздушного судна».

Сопровождение самолета истребителем также не противоречит нормам, так как нет данных о том, что он угрожал лайнеру или делал опасные маневры. В министерстве обороны Беларуси рассказали, что после получения сообщения о наличии в воздухе самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, в связи с разворотом гражданского самолета в сторону белорусской столицы с аэродрома «Барановичи» в воздух был поднят дежурный экипаж МиГ-29. «Экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну – в безопасной посадке на аэродроме «Минск-2» – говорится в комментарии Минобороны.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в беседе с РИА «Новости» подчеркнул: действия властей полностью соответствовали установленным международным правилам, наша республика в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации. Однако таковые уже начались. Сама авиакомпания сделала очень сдержанное заявление, отметив, что экипаж рейса FR4978 был уведомлен о потенциальной угрозе безопасности и приземлился в Минске по указанию аэронавигационной службы Беларуси. Несмотря на это, находящийся за рубежом оппозиционер Павел Латушко опубликовал в своем телеграм-канале видео, где утверждает о том, что белорусские диспетчеры приказывали экипажу самолета Ryanair экстренно сесть в Минске, угрожая, что в случае отказа он будет сбит. В ответ заместитель генерального директора предприятия «Белаэронавигация» Олег Казючиц проинформировал: у диспетчеров отсутствуют полномочия принуждать экипаж к посадке «бандитскими методами», однако они обязаны предупредить пилотов об угрозе, если судно в этот момент находится в воздушном пространстве страны, вследствие чего были даны рекомендации посадить судно из-за опасности взрыва на борту.

В настоящий момент создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, представители Департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций заверили, что в ближайшее время представят собственную версию произошедшего. Однако, не дожидаясь результатов расследования, многие западные страны уже спешат возложить вину и ответственность целиком и полностью на белорусскую сторону.

Вместе с тем при разборе произошедшего инцидента обращают на себя внимание некоторые моменты. Так, по данным Flightradar 24, траектория снижения прерванного рейса Ryanair FR4978 отличалась от обычной: в предыдущие месяцы самолет начинал снижение за 177 километров до Вильнюса, однако в тот раз это было сделано лишь за 73 километра до аэропорта назначения. Кандидат технических наук, независимый эксперт в авиакосмической отрасли Вадим Лукашевич отметил, что курс полета над Беларусью 23 мая стал необычным еще до разворота: самолет, который уже должен был постепенно сбрасывать скорость, летел в Вильнюс на «всех парах». С чего бы – по этому поводу также появляются версии: якобы один из пассажиров – Роман Протасевич – уговорил пилотов побыстрее пересечь границу литовского воздушного пространства. Однако всё было не совсем так: одна из свидетельниц подтвердила: названный пассажир действительно просил экипаж не сажать лайнер в Беларуси после того, как поступило сообщение о бомбе на борту, но пилоты ответили, что обязаны посадить самолет, так как связаны международными соглашениями.

У Романа Протасевича действительно имелись серьезные основания для столь неадекватного поведения: этот эмигрировавший политический активист, бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA внесен в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, а также проходит обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет).

Собственно, вся поднятая шумиха развернулась вокруг задержания Протасевича. Почему-то ранее схожие ситуации на Западе подобного бурного ажиотажа не вызывали. Напомним наиболее известные.

– В 2013 году Центральное разведывательное управление США посадило самолет президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту разоблачителя тайн Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Эдварда Сноудена. Наводка не подтвердилась. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

В октябре 2016 года белорусский самолет был вынужден вернуться в Киев для проверки сообщения об угрозе национальной безопасности Украины. Самолет авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс Киев – Минск, вернулся в киевский аэропорт из-за угрозы украинских властей поднять истребители. После посадки правоохранительные органы Украины сняли с рейса пассажира – гражданина Армении.

Инцидент уже негативно отразился на больших планах Минска по продвижению своего аэропорта для организации международного хаба. «Из каждого региона выбрали ряд стран, например, в Европе это Дания, Румыния, Словакия и другие; в Северной Америке – США и Канада; в Азии – Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Пакистан и другие. Для того, чтобы они выполняли полеты в Национальный аэропорт «Минск» и транзитом в третьи страны. Мы очень заинтересованы в организации таких рейсов, для нас это более чем интересно», – заявлял в августе 2020 года в интервью The Village Беларусь директор Департамента по авиации Минтранса РБ Артем Сикорский. Как минимум на ближайшую перспективу осуществить масштабные замыслы в полной мере не получится: на недавнем саммите ЕС для белорусских авиакомпаний установлен запрет на осуществление рейсов в аэропорты Европейского Союза и совершение полетов над его территорией.

История с прерванным рейсом послужила катализатором последующего дипломатического скандала, устроенного главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичем и мэром Риги Мартиньшем Стакисом, которые демонстративно сняли Государственный флаг Беларуси как участника ЧМ по хоккею и заменили его на бело-красно-белый – символ белорусской оппозиции. В связи с этим Минск объявил о высылке из страны всех представителей посольства Латвии, кроме одного технического сотрудника, который оставлен для ухода за зданием.

zarya.by