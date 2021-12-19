Общество

О прошлом и настоящем Кожан-Городка. Полешук Иван Зубко (видео)

Разве может сравниться полесский край с другой стороной, где и птицы по весне практически не поют! Иван Зубко, председатель Городокского сельисполкома – выходец из соседней с Кожан-Городком деревни. Живёт здесь практически всю жизнь, за исключением нескольких лет учёбы и службы в армии. Спустя год работы по распределению понял: малая Родина – то место, откуда он уже не уедет. И вернулся, чтобы 20 лет отдать работе директором в начальной школе. Как сам говорит, – усатым нянем. А сейчас – возглавляет сельисполком. И с удовольствием рассказывает и о прошлом Кожан-Городка, и о современной деревне, где бабушки владеют гаджетами и занимаются скандинавской ходьбой.

 

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