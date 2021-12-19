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О санкциях, «расстрельных» списках, сайте «Миротворец», технологии буллинга (видео)

Принуждение к «демократии» по западным лекалам. Если санкции вводят, значит это кому-нибудь нужно. Точнее – выгодно!

Принцип «Кто сильнее, тот и прав» давно уж устарел, но западные политики этот момент, похоже, проспали, считает политолог Александр Шпаковский. Им по-прежнему хочется проводить на карте мира новые разделительные линии.

Почему призывы к расправе над теми, кто думает иначе, всё чаще звучат из лагеря самопровозглашённых «борцов за свободу». И так ли свободны они от навязанных стереотипов?

 

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