О санкциях, «расстрельных» списках, сайте «Миротворец», технологии буллинга (видео)

Принуждение к «демократии» по западным лекалам. Если санкции вводят, значит это кому-нибудь нужно. Точнее – выгодно!

Принцип «Кто сильнее, тот и прав» давно уж устарел, но западные политики этот момент, похоже, проспали, считает политолог Александр Шпаковский. Им по-прежнему хочется проводить на карте мира новые разделительные линии.

Почему призывы к расправе над теми, кто думает иначе, всё чаще звучат из лагеря самопровозглашённых «борцов за свободу». И так ли свободны они от навязанных стереотипов?